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Kazakistan'ın bağımsızlık günü Yenimahalle'de kutlandı

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 28’inci yılı Yenimahalle’de kültür etkinlikleriyle kutlandı.

Tuğçe Cantürk
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Başkan Yaşar, Kazak yurttaşları Nazım’da ağırladı

Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği’nin Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği veYenimahalle Belediyesi’nin destekleriyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği programda, Kazak sanatçılar kulakların pasını silerken geleneksel kıyafetlerin tanıtıldığı defile de göz kamaştırdı.

Geceye; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi AbzalSaparbekuly, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, ATO Başkanı Gürsel Baran, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Bizler aynı tarihin aynı soyun parçalarıyız

Törende konuşan ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bizler aynı tarihin aynı soyun parçalarıyız. Kökleri insanlık tarihi kadar eski olan kadim bir millet olan biz Türkler, dalları geleceğe uzanan ulu bir çınarın parçalarıyız. Ana yurdumuz Anadolu ama ata yurdumuz sizlerle aynı. Kazak kardeşlerimiz korkunç olaylar yaşadılar ve bağımsızlıklarını büyük mücadelelerle kazandılar. Kazakistan ile kültürel ve tarihi bağımız, sağlam ve güvenilir yarınlarımızın teminatıdır. Ulu önderimizin de vasiyet ettiği gibi Türk soyundan cumhuriyetlerle işbirliğimiz, dostluğumuz, kardeşliğimiz dilerim ki sonsuza kadar sürsün” dedi.

Zaman tek millet olma zamanıdır

Kazak-Türk kardeşliğini bir arada tutan çok fazla tarihi yaşanmışlık olduğunu hatırlatan Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi AbzalSaparbekuly “Tarihte çok fazla devlet olduk ama zaman tek millet olma zamanıdır.Kazakistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra hiç zamana bırakmadan daha o gece tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. O günden beri bize dost ve her zaman yanımızda olmuşlardır. İyi günde kötü günde hep yanımızda olan kardeşlerimizdir. Bugün bizim bayramımız ve bugünümüzü paylaştıkları için emeği geçen ve aramızda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nazım’da Kazak rüzgarı esti

Kazak- Türk kardeşliğinin bir nişanesi olarak birbirlerine el emeği hediyeler veren BüyükelçiSaparbekuly ve Başkan Yaşar, gecede Hanım Gül Abdrasulova’nın “Geleneksel Kazak Kıyafetlerinin modern kültüre etkisi” adlı kitabının ilk baskısının kurdelesini kesti.

Etkinlikler;geleneksel Kazak kıyafetlerin tanıtıldığı defilenin ardından Kazak Milli Sanat Üniversitesi Şabıt Folklör Topluluğu’nun muhteşem konseriyle son buldu.
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Bugün 17:17 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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