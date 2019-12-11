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Yenimahalle'nin engel tanımayan ustaları

Yenimahalle Belediyesi engelli bireylerin sosyal hayata dahil olmaları için düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Ellerinin hamuruyla eğlendiler

Yenimahalle Belediyesi Engelliler Biriminin üyeleri için düzenlediği pizza etkinliğinde engelli bireyler gönüllerince eğlenirken, kendi açtıkları hamurlardan elleriyle pizza yaptı.

”Çocuklarımızın kendilerinde özgüveni oluştu”

Düzenlenen pizza etkinliğinde eğlenceli dakikalar yaşayan özel bireyler elleriyle hamur açıp istedikleri malzemelerle kendilerine lezzetli pizzalar yaptı. Bu etkinlik sayesinde el becerilerini ve karar verme yetilerini geliştiren katılımcılar aileleriyle heyecanlarını paylaştı.

Çocuklarında, düzenlenen etkinlikler ve sunulan hizmetler sayesinde olumlu değişimler gözlemlediklerini belirten aileler , “Yenimahalle Belediyesi’nin engelliler için sunduğu hizmetler ve tesisler sayesinde tek bir yerden çocuklarımız için gerekli her şeye ulaşabiliyoruz. Bu sayede bizlerde oradan oraya koşturmak zorunda kalmıyoruz. Çocuklarımızın kendilerine özgüveni oluştu. Bunun için başkanımıza ve personellerine teşekkür ederiz” dedi.

Etkinliğin sonunda yaptıkları pizzaları afiyetle yiyen engelli bireyler yüzlerinde kocaman gülümsemelerle evlerine döndü.
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Bugün 17:21 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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