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​Hafızayı sildirmek mümkün mü?

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alper Evrensel, dirençli depresyon, anksiyete, duygudurum bozukluğu gibi şikayetlerin tedavisinde kullanılan manyetik uyarım tedavisi TMU ile ilgili bilgi verdi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Bozulmuş beyin işlevlerinin düzenlenmesinde kullanılan bir yöntem olan Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) tedaviye dirençli depresyon ve duygudurum bozukluğunun yanı sıra anksiyete, OKB, yeme bozuklukları, migren ve kulak çınlaması gibi hastalıklarda da kullanılabiliyor. TMU tedavisiyle hafızanın silinmesinin mümkün olmadığını belirten uzmanlar, “Hafızanın belli bir anıya yönelik olarak silinmesi zaten tıbben olanaksızdır” dedi.

Beyne manyetik uyarım veriliyor

TMU’nun bir bobin aracılığıyla beyne manyetik uyarım verilen bir tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Dr. Alper Evrensel, “TMU, bozulmuş beyin işlevlerini, beynin duygu ve düşünceleri düzenleyen hücre gruplarının bozulmuş düzenini düzeltmeyi amaçlar. Beynin içindeki doğal elektriksel süreçleri harekete geçirir. Bu işlem sırasında elektrikle çalışarak manyetik alan üreten bir cihaz kullanılır. Bu cihaz MR makinasına benzetilebilir. MR cihazında manyetik alan kullanılarak bedenin bir bölgesinin görüntülenmesi sağlanırken; TMU’da daha küçük bir beyin alanına odaklanmış manyetik alan yönlendirilir” dedi.

TMU’nun genel olarak tedaviye dirençli depresyon ve duygudurum bozukluğunda kullanıldığını kaydeden Evrensel, “Anksiyete, OKB, şizofreninin işitsel halüsinasyonları, yeme bozuklukları, migren, kulak çınlaması gibi hastalıklarda da kullanılabilmektedir” dedi.

Beyinden bilgi silinemez

TMU tedavisi ile hafızanın silinmesinin mümkün olmadığını kaydeden Dr. Alper Evrensel, “TMU ile hafızanın silinmesi mümkün değildir. Hâlihazırda hafızanın belli bir anıya yönelik olarak silinmesi zaten tıbben olanaksızdır. Beynimizde bilgiler bir bilgisayarın hard-diskindeki gibi kayıtlı değildir ve bilgisayarın hafızasından seçili bir dosyayı veya datayı siler gibi beyinden bilgiyi silemezsiniz. Dolayısıyla TMU ile hafıza silinemez” dedi.
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Bugün 17:23 TSİ - Sağlık

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