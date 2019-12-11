İŞKUR Açıkladı: Bir Milyondan Fazla Kişi 8 Aydır İş Bulamıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işsizlik rakamlarına ilişkin yeni rapor açıklandı. İŞKUR verilere göre şuan için kayıtlı toplam 4 milyon 26 bin kişinin işsiz olduğu belirtilmiştir. Son 1 yılda 729 bin kişi yükselerek rekor seviyelere ulaşan işsizlik rakamlarına göre ayrıca, 8 ay ve üzeri sürelerde iş bulamayanları sayısı ise 1 milyon 717 bin 500 kişi olarak hesaplanmıştır. İŞKUR verilerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise kayıtlı işsizlerin büyük bir bölümünün işsizlik yardımından yararlanamadığıdır.

Kasım ayı istatistik bülteninin yayımlanmasının ardından işsizlik rakamlarının endişe verici boyutlara ulaştığı görülmüştür. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan bültene göre, geçen yılın aynı döneminde kayıtlı işsiz sayısının %22,1 oranında yükseldiği belirtilmiştir.

Son Bir Yılda İşsizlik 729 Bin Kişiye Ulaştı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan Kasım ayı bülteninde yer alan verilere göre, Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemi için %22,1 oranında işsizlik artışı yaşandığı görülmektedir. Bu son artışla birlikte kayıtlı işsizlerin sayısının 4 milyon 26 bin 593’e yükseldiği ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra son 1 yıl içinde yaşanan artışlarla birlikte işsiz sayısının 729 bin 896’ya yükseldiği belirtilmiştir.

Kadınlarda işsizlik oranları aynı dönemler için 333 bin 316 kişi artarken, erkelerde bu artış 396 bin 580 olarak gerçekleşmiştir. İŞKUR verilerinin yayınlanmasının ardından işsizlik rakamlarının hızlı artışı endişe yaratmıştır. Yayımlanan güncel veriler ışığında, 4 milyondan fazla kişinin ne kadar süredir işsiz kaldığına bakıldığında ise şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkıyor.

694 bin kişinin yaklaşık 1 yıldır iş buladığı görülen verilere göre ayrıca 1 milyondan fazla kişinin yaklaşık 8 aydır iş bulamadığı görülmektedir. İşsiz olarak kayıtlı olan kişilerin büyük bir bölümü ise işsiz kaldığı süreler için işsizlik maaşı alamıyorlar. Bu yönüyle işsizlik rakamlarının son yılların en korkutucu seviyelere çıktığı ifade edilmiştir.

İşsizlik Kasım Ayında Yüzde 22 Oranında Arttı

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22,1 oranında artış gösteren işsizlik, son yılların en hızlı artışlarından birini yaşamıştır. Bu dönemde 2019 yılı itibariyle Ocak ve Kasım ayı arasında en fazla işe alım yapılan meslekler ise sırasıyla; satış danışmanı, güvenlik görevlisi, turizm elemanı olmuştur. İşsizliğin bir yandan hızla artmasının yanında ayrıca aynı dönemde son yıllara göre en fazla işe yerleştirmeler de gerçekleştirilmiştir.

İŞKUR tarafından yayınlanan Kasım bültenine göre işsiz olarak kayıtlı kişilerin işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı ifade edilmiştir. İşsizlik maaşı en fazla 10 ay için ödeniyor. Toplamda 694 bin 282 kişinin 1 yıldır iş bulamadığı düşünülünce birçok kişinin hiçbir ücret almadan hayatını idame ettirdiği ifade edilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirilenlerin sayısı ise bu dönemde %25,9 oranında yükselmiştir.