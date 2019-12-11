2B Taşınmazların Satış Başvuruları İçin Bakanlık Süreyi Uzattı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazineye ait tarım arazilerinin satış uygulamalarından daha fazla vatandaşın yararlanması için verilen süre uzatıldı. 16 Aralık 2019’a kadar uzatılan sürenin ardından, vatandaşların 5 günlük sürede ödememe ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Hazineye ait tarım arazilerinin satışları kapsamında yararlanmak isteyen vatandaşların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen süreler için gerekli ödeme ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri istenmiştir.

Halk arasında 2/B yasası olarak bilenen 6292 sayılı kanun, hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmış taşınmaz arazilerin hak sahiplerine tekrardan satışının gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Hayata geçirilen uygulama kapsamında birçok kişi indirim fiyatlarla ve vadeli olarak yeniden hazineye aktarılan arazilerini alabilecek. 16 Aralık’a kadar uzatılan sürelerde tarımla geçimini sağlayan hak sahiplerinin bu uygulamadan yararlanması hedeflenmiştir.

Satışlar Rayiç Bedelinden Yüzde 50 İndirimli Olarak Gerçekleşecek

Hazine adına ortam sınırları dışına çıkarılan arazilerin hak sahiplerine geri kazandırılması için çıkarılan kanun kapsamında (2/B) satışlardan daha fazla kişinin yararlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından süreler uzatılmıştır. Söz konusu sürenin 16 Aralık’a kadar uzatılmasının ardından, tarımla geçinen vatandaşların bu arazileri uzun süre kullandıkları dikkate alınarak, %50 indirimli ve 6 vadeli olarak faizsiz satış yapılacak.

2012 yılından itibaren 791 bin hak sahibi toplamda 556 bin taşınmazın 2/B kapsamında satılmasını sağladı. Genel toplama bakıldığında değeri 11,8 milyar lira olan satış bedelinin 8,8 milyar lirasının tahsil edildiği ifade edilmiştir. Satışlardan kalan diğer kısım ödemlerin ise taksitler halinde ödenmesi bekleniyor.

Hazineye ait arazilerin hak sahiplerine satışlarının gerçekleştirilmesi için çıkarılan kanun kapsamında daha fazla vatandaşın bu uygulamadan yararlanması için hem yüksek indirim oranları uygulanmış hem de süreler uzatılmıştır. Toplamda söz konusu uygulamadan 157 bin kişinin yararlanmasının hedeflendiği ifade edilmiştir.

65 Bin Kişi Uygulamadan Yararlandı

Tarım arazilerinin hak sahiplerine geri satışlarından şuana kadar 65 bin kişinin yararlandığı ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra 51 bin tarım arazisinin, 790 milyon lira bedelle satışının gerçekleştirildiği kaydedilmiştir. Söz konusu toplam satış bedelinin şuana kadar sadece 350 milyon lirasının tahsil edildiği bildirilmiştir.

Hazineye ait tarım arazilerinin kiracıları için yine aynı kanun kapsamında çözüme kavuşturulduğu belirtilmiştir. 2/B yasası kapsamında yapılan son değişiklik ile daha fazla hak sahibinin bu uygulamadan yararlanmaları için sürede değişikliğe gidilmiştir. Yasa kapsamında belirlenen süreler içinde 27 bin kişinin ödeme sürelerini kaçırdığı ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra 130 bin kişinin de başvuru süreleri kaçırarak haktan mahrum kaldığına dikkat çekilmiştir. 16 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılan süre kapsamında toplamda 157 bin kişinin hazineye ait tarım arazilerinin satışı uygulamasından yararlanmaları beklenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürelerin uzatıldığı açıklanmıştır.