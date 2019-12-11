Emeklilere Kredi Yaş Sınırı Ne Kadar?

Müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için cazip oranlarla kredi desteği sağlayan birçok banka, kolay kredi uygulamaları sayesinde herkes için finansman desteği sağlamaktadır. Ancak gelir durumuna ve yaşa göre zaman zaman bu kredilerin türüne göre bankalar tarafından farklı kredi şartları aranabilir. Özellikle geçim sıkıntısını yoğun olarak hisseden emekliler için kredi desteği sağlayan birçok banka günümüzde yaş sınırları ile dikkat çekmektedir.

Türkiye’de kredi hizmeti sunan bankaların tamamı 18 yaş ve üzeri, düzenli veya düzensiz bir gelire sahip olan hemen hemen herkes için kredi sağlar. Ancak krediler için belirlenen kredi alt yaş sınırının yanı sıra üst yaş sınırları da emeklilerin karşısına çok sık çıkan sorunlar arasında sayılabilir. 70 ve 80 yaş aralığında olan vatandaşlar için günümüzde çoğu banka kredi desteği sağlamaz. Bunun yanı sıra 65 yaş ve üstü kişiler için sınırlı vade seçenekleri ile kredi desteği sunulmaktadır.

Emekliler İçin Bankalara Göre Kredi Yaş Sınırları

Türkiye’de bankacılık alanında faaliyet gösteren hemen hemen her banka farklı tip kredi ürünleriyle müşterilerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ancak krediler için belirlenen genel şartlar kredilerin yaş, gelir durumu, vade ve kredi türüne göre farklı şekilde sağlanmasına neden olmaktadır. Emeklilerin karşılaştığı en büyük sorun ise krediler için belirlenen yaş sınırıdır. Bankalara göre kredi yaş sınırları:

· Vakıfbank, Denizbank, Aktif Bank, PTT Bank kredi yaş sınırı: 18 - 80

· ING Ban, TEB, Akbank kredi yaş sınırı: 18 - 70

Olarak belirlenmiştir. Belirlenen yaş sınırları aynı zamanda kredi türüne göre de değişiklik gösterebilir. Bu yaş gruplarına dahil olan kişilerin kefil veya teminat göstererek kredi talebinde bulunmaları mümkündür.

Genellikle 12 – 120 ay vade seçenekleriyle sunulan krediler için 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda ayrıca daha düşük vade seçenekleri uygulanmaktadır. Örneğin 60 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi için yaş sınırını taşımayan kişiler için 36 gibi düşük bir vade seçeneği uygulanabilir. Bu nedenle kredi çekmeden önce tüm kredi şartlarının incelenmesi gerekmektedir.

Emeklilere Kredi Veren Bankalar

Emekliler için birçok banka tarafından günümüzde birçok farklı kredi paketi sunulmaktadır. Özellikle emeklilikte düşük gelir grubuna sahip ve yüksek yaştan müşterileri için yapılan özel emekli kredisi kampanyaları emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarının karşılanması için oldukça avantajlı oranlara hizmet sunmaktadır. Günümüzde emekliler için kredi veren bankalar arasında:

· Halkbank,

· Ziraat Bankası,

· Şekerbank,

· Denizbank,

· Vakıfbank,

· Akbank vb.

Yer almaktadır. Emekliler için ayrıca kamu bankaları tarafından farklı tip kampanya ve kredi hizmetleri sağlanmaktadır. Kolay ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranlarına sahip emekli kredilerinden yararlanmak için banka tarafından belirlenen şartların sağlanması gerekmektedir. Emeklilere özel ihtiyaç kredisi sunan bankalardan acil nakit ihtiyaçlarınız için finansman desteği alabilirsiniz.