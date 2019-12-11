Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Bize şu anda yüreği ile oynayacak oyuncular lazım"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Bize şu anda kapris yapan değil, yüreği ile oynayacak, bu formanın hakkını verecek oyuncular lazım." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde, olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Gözbaşı'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Gözbaşı, kulübün mali sorunlarıyla ilgili ellerinden geleni yaptıklarını ve futbolcularla görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Görüşmelerden olumlu sonuçlar da aldığını belirten Gözbaşı, "Hakikaten yüreğimizi, bedenimizi koyduk bu işe. Sonuna kadar bu takımı ligde tutmak için hatta ligde tutmaktan öte daha ileride başarılar için, mücadeleye ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım devam edeceğiz. Son iki haftadır bizi dünya basını takip ediyor. Çünkü kadın başkan tek Türkiye'de değil dünyada çok az olduğu için uluslararası basın da bizi takip ediyor. Bu hem şehrimizin hem ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor." diye konuştu.

Çaykur Rizespor maçında aldıkları galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Gözbaşı, aynı tabloyu gelecek hafta konuk olacakları Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da yaşamak istediklerini kaydetti.

- "Umut ve Şamil'i kadro dışı bırakmadık"

Kulüpten ayrılan ve görüşmelerin devam ettiği futbolcularla ilgili de açıklamada bulunan Gözbaşı, şöyle konuştu:

"Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın durumunun maalesef basında yanlış algılandığını düşünüyorum. Biz Umut ve Şamil'i kadro dışı bırakmadık, böyle bir karar almadık. Umut ve Şamil, geçen hafta antrenmanlara katılmadılar. Biz yine anlayış gösterdik, görüşmeye devam ediyoruz. Bugün son bir görüşme daha yaptık. Kapıdan çıktıklarında antrenman sahasına gideceklerini söylediler, yine gitmediler. Bu konuda değerli büyüklerim ile görüşeceğim, tek başıma karar almak istemiyorum. Sürekli bir görüşme ve sonuç alamama durumu, takımdaki motivasyonu bozmakta. Bu motivasyonu hiç kimsenin bozmasına izin vermeyeceğimi söyledim. Yarın için yine bekleyeceğim ama yarın da antrenmana çıkmazlarsa sanırım bir karar vermek zorundayız. Bize şu anda kapris yapan değil, yüreği ile oynayacak, bu formanın hakkını verecek oyuncular lazım."

- "Lung'la ilgili güzel haberi yarın vereceğiz"

Pedro Henrique ile anlaşma sağladıklarını ve yarın ödemesini yapacaklarını ifade eden Gözbaşı, Artem Kravets'i de kaybetmek istemediklerini belirtti.

Gözbaşı, "Lung'la ilgili güzel haberi yarın vereceğiz. Bizim zaten Lung'la kontratımız devam ediyor. Kendisi bu şehri seviyor. Bize en olumlu yaklaşan, kaybetmek istemediğimiz bir oyuncu. Bugün menajerini aradım. Onun da kesinlikle başka bir takım ile görüşmesinin olmadığını öğrendim. Lung'la ilgili olumsuz bir durum yok. Bilal ayrıldı." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise Süper Lig'in ilk kadın kulüp başkanı olan Gözbaşı'na görevinde başarılar dileyerek, her zaman onun yanında olduklarını kaydetti.

Gözbaşı da Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve programı takip eden basın mensuplarına Kayseri pastırması ikram etti.