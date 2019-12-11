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Paris'te Galatasaray Taraftarına Saldırı Düzenlendi!

Paris Saint - Germain taraftarları, Paris'te Türkiye saatiyle 23.00'de karşı karşıya gelecek olan PSG - Galatasaray maçı öncesinde Porte de Saint-Cloud'da Galatasaray taraftarlarına saldırdılar.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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UFEA Şampiyonler Ligi A Grubu'nda Parist Saint Germain ve Galatasaray, Türkiye saatiyle 23.00'de karşı karşıya gelecek. İki takım karşılaşmadan önce taraftarlar arasında Paris caddeleri üzerinde olay yaşandı. PSG'li taraftarlar, stada doğru yürümekte olan Galatasaray taraftarlarına saldırdılar.

Yapılan iddialara göre, yüzlerinde maske bulunan ve sayıları 200'e ulaşan Paris Saint - Germain takımı taraftarları, Porte de Saint - Cloud'da bir araya gelip stadyuma doğru geçmekte olan Galatasaray taraflarına saldırdılar. PSG'li taraftarların, Galatasaraylı taraftarlar üzerine meşale, havai fişek fırlattığı söylendi.

Saldırı sonrasında iki takım taraftarları arasında arbede meydana geldi. Olaya çok sayıda güvenlik personeli müdahale ederken, Galatasaraylı taraftarlar yüksek sesle slogan atarak PSG'li taraftarlar tarafından saldırıya uğrama olayını protesto ettiler.

PSG - Galatasaray Maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, A grubundaki son maçına çıkıyor. Paris Saint Germain'e konuk olarak giden Galatasaray, grupta oldukça kötü bir performans çizdi. 5 maç oynayan Galatasaray bu maçların 2'sinde beraberlik, 3'ünde ise mağlubiyet aldı. Galatasaray ne yazık ki grupta galibiyet alamadı. Eğer PSG maçında galibiyet alırsa, Club Burgge - Real Madrid maç sonucu beklenecek.

Şampiyonlar Ligi A grubunda bugün Türkiye saatiyle 23.00'de karşı karşıya gelecek olan PSG ile Galatasaray maçı milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Grupta 2 beraberlik - 3 mağlubiyetle son sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray, bu karşılaşmadan mutlak galibiyet almak zorunda.

Karşılaşmanın hakemi Romanya Futbol Federasyonu hakemlerinden olan Istvan kovacs olarak belirlendi. 

PSG İlk 11

PSG'de bu akşam sahaya çıkacak olan 11 şu şekilde belirlendi: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi.

Galatasaray İlk 11

Galatasaray'da sahaya çıkacak ilk 11 ise şu şekilde belirlendi: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor.

Bugün 22:57 TSİ - Gündem

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