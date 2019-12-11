Yasak Elma'da Yine Göğüs Ucu Krizi Yaşandı: Seyirci Dekolteden Usandı!

Yerli Dallas dizisi olarak dikkatleri üzerinde toplayan Yasak Elma, son 1 ay içerisinde yayınlanan hemen hemen her bölümüyle izleyenlerin tepkisini aldı. Dizinin başrol oyuncusu olan bütün kadınların kıyafetlerinin dekolte olması sebebiyle izleyenler usandıklarını belirtti.

Birbirinden kafa karıştırıcı entrika ve oyunların döndüğü Yasak Elma isimli dizi, FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Senaryosu ile birlikte izleyenlerin oldukça kafasını karıştırmayı başaran dizi, her hafta milyonlarca kişiyi ekran başına kitliyor. 3 sezondur dizideki hemen hemen herkesin birbirine oyunlar yaptığı söz konusu dizide, kim iyi; kim kötü bir türlü anlaşılmıyor.

Yasak Elma, yayınlanan son bölümleriyle daha fazla kafa yakarken, seyirciler artık göğüs görmekten bıktıklarını belirten Tweetler atarak dizi yapımcıları ve yönetmenlerini topa tuttular.

Her Pazartesi akşamı ekranlara gelen dizi, özellikle yayınlandığı son birkaç bölümüyle birlikte izleyenleri oldukça kızdırdı. Diziye 3. sezonda katılım gerçekleştiren Nesrin Cavadzade ile Tuvana Türkay sayesinde dizi oldukça içinden çıkılmaz bir hal alırken, kadın karakterler izleyenlerin diline düşmüş durumda.

Son yayınlanan 6 bölümünde entrikaların yanı sıra dizinin özellikle başrol oyuncusu olan kadın karakterlerin dekolteleri de izleyenler tarafından dikkat konusu haline geldi. Dizide Halit Argun'un ikinci eşi olarak dikkat çeken Ender, üçüncü eşi olarak öne çıkan Yıldız ve nişanlısı Şahika'nın giydiği kıyafetler, ekran başındaki izleyenlerin büyük tepkisine sebebiyet verdi.

Şahika karakteriyle birlikte izleyenlerin oldukça beğenisini kazanan Nesrin Cavadzadeni'nin sürekli olarak göğüs dekolteli kıyafetler tercih etmesi dikkatleri yoğunlaştırdı. Başarılı oyuncu Şevval Sam tarafından hayat verilen Ender karakteri de yine dizinin göğüs dekolteleriyle dikkat çeken karakterlerinden biri oluyor.