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Yanında Çalıştırdığı Kız Çocuğuna Tacizde Bulunan Sapık Tutuklandı!

Tekirdap Şarköy ilçesinde lokantası bulunan 46 yaşındaki Ramazan Dik isimli şahıs, yaz tatilinde iş yerinde çalışan 15 yaşındaki lise öğrencisi F.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Tekirdağ Şarköy'de lokantası bulunan Ramazan Dik'in, yaz tatilinde aile ekonomisine destek vermek ve okul masraflarıyla ailesine yük olmamak için iş yerinde garson olarak çalışan lise 1.sınıfta eğitim gören F.B.'yi okulun önünde araçla alması, kızın arkadaşlarının şüphesini çekti.

Arkadaşları F.B.'ye neden otomobille aldığını sordu. F.B. ise Ramazan Dik'in kendisine hem sözlü, hem de elle tacizde bulunduğunu aktararak, gönderdiği mesajları arkadaşlarına gösterdi. F.B.'nin arkadaşları da bu duruma sessiz kalmayarak durumu hemen öğretmenleri ve okul yönetimi ile paylaştı.

Okul yönetiminin durumu öğrenmesiyle birlikte savcılığa şikayette bulunması sayesinde Cumhuriyet Savcısı Oğuz Çolban olayla ilgili bizzat soruşturma başlattı. Liseli kızın psikolog eşliğinde ifadesi alındı.

F.B., Ramazan Dik'in kendisine hem elle hem de sözlü tacizde bulunduğunu aktararak, gönderdiği telefon mesajlarını da gösterip; kendisine verdiği cinsel içerikli kitapları savcılığa teslim etti.

Ramazan Dik isimli sapık şahsın liseli kıza "Canım dışarı çıkalım, bir yerlere gidelim, gezmeye gidelim", "Seni okuldan alayım mı", "Seni seviyorum ve sensiz olmaz" "Sen benim meleğimsin tarzında yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

Savcı Oğuz Çolban'ın özel talimatıyla birlikte polis ekiplerince yaka paça gözaltına alınan 46 yaşındaki, evli, 1 çocuk babası sapık Ramazan Dik, ifadesinde hakkındaki iddiaları yalanladı ve kabul etmedi. F.B.'nin öğrenim gördüğü okulun yakınlarında kendisine ait tavuk kümesi olduğunu iddia eden Dik; tavuklara yem vermek için oraya gittiğini ve o esnada akrabası olan F.B.'ye rastladıkça aracına aldığını açıkladı.

F.B.'nin psikolojik tedavi gördüğünü, bu sebepten dolayı onu mutlu etmek amacıyla mesajlar yazdığını anlatan Dik, ona asla cinsel tacizde bulunmadığını açıkladı.

Emniyette gerçekleştirilen işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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