İnsanlıktan Utandıran Olay: Doğmamış Çocuğunu Öldürmek İçin Para Verip, Katil Tuttu!

F.A. isimli kadın, 14 gün önce akşam saatlerinde evine doğru giderken, yolda kapkaççı sandığı bir şahsın saldırına uğradı. Eski sevgilisinden 7 aylık hamile olan talihsiz kadının şikayetçi olmasıyla birlikte olayla ilgili insanlıktan utandıran detaylar ortaya çıktı. Yaşanan olay karşısında büyük bir travma yaşayan kadının ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, psikolojik destek alacağı ifade edildi.

Yapılan araştırmada F.A. isimli talihsiz kadını, eski sevgilisi ve 7 aydır hamile olduğu bebeğin babası Taner Oktay K.'nin; aynı fabrikada çalıştığı Ümit Ö. isimli arkadaşına 35.000 TL ödeme yaparak, kendisinden olan bebeği düşürmesi için feci şekilde dövmesini söylediğini tespit edildi.

Adapazarı'nda yer alan Dr. Kamil Sokak'ta bundan 14 gün önce, Kasım ayı içerisinde akşam saatlerinde yaşanan olayda; 7 aylık hamile olan F.A., akşam saatlerinde evine gittiği esnada kapkaççı sandığı kişi tarafından saldırıya uğradı.

Çantasını kapan kişinin, kadına cani bir şekilde saldırmaya devam etmesi ve içinden hiçbir şey almadan kadının çantasını çöpe atması polis ekiplerinin dikkatini çekti ve soruşturma farklı şekilde yürütüldü. Polis ekipleri, kapkaççının hırsızlık amacıyla hareket etmediğini söyledi ve kadının husumetli olduğu kişilerin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Polis, hem 7 aylık hamile olan talihsiz kadının hem de çevrede bulunan kişilerin ifadesini aldı. Tanıkların anlattıklarıyla birlikte çalışma başlatan polis ekipleri, olayın kesinlikle kapkaç olmadığını tespit etti. Konuyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip, tam 100 farklı güvenlik kamerasını inceledi.

Yapılan incelemeler sonucunda kadına saldıran şahsın Ümit Ö. olduğu, 7 aylık hamile olduğu bebeğin babası olan eski sevgilisi Taner Oktay K.'nin bebeğin düşmesi amacıyla Ümit Ö.'ye 35.000 TL vererek saldırı gerçekleştirmesini söylediği ortaya çıktı.