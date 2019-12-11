Ankara'da Tecavüzcü Profesörün Yargılanması Başladı! İfadeler Dehşete Düşürdü

Ankara'da Prof. Dr. Hasan B. ve onun yardımcısı Serkan D.'nin, sahibi olduğu hayvan hastanesinde istihdam etmekte olan 23 yaşındaki Ç.B. isimli veterine hekime tecavüz ettikleri suçlamasıyla birlikte tutuksuz yargılanma süreçleri başladı.

Duruşmada gözyaşlarına boğulan 23 yaşındaki tecavüz mağduru kadın yaşadıklarını birer birer anlattı. Ç.B., sanık Prof. Dr. Hasan B.'nin kafasını duvara vurduğunu ve saçından tutarak yere fırlatıp kendine tecavüz ettiğini iddia etti.

Sonrasında Serkan D. tarafından da tecavüze uğradığını sözlerine ekleyerek gözyaşları içerisinde açıklamalarına devam eden Ç.B. bu anları anlatırken birkaç kez duraklamak zorunda kaldı.

Sanık Hasan Bilgili, Ç.B.'ye kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadığını, kendisine iftira atıldığını söylerken; onun yardımcısı olan diğer sanık Serkan D.'de suçlamaları reddettiğini ve böyle bir olayın gerçekleşmediğini açıkladı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen söz konusu duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar Prof. Dr. Hasan B., Serkan D. ve jinekolog Hüseyin Ş. ve mağdur olan Ç.B.; taraf avukatları hazır olarak yerini aldı.

Savunması istenen Hasan B., olay günü Ç.B.'nin bir takım rahatsızlıkları bulunduğunu ve kendisiyle konuşmak istediğini iddia etti.

Konuşmak istediğini söylediğinden dolayı kapıları kapattıklarını anlaran Prof. Dr. Hasan B., konuştukları esnada Ç.B.'nin içki içmek istediğini; mutfağa giderek meyve ve cips hazırladığını anlattı. Masaya mum yaktığını, ardından da ışıkları kapattığını anlatan Hasan B., ailesiyle sorunları olduğunu, maddi sıkıntılar yaşadığını ve bu problemler sebebiyle işe kendini veremediğini belirttiğini iddia etti.

Bu esnada kendisine moral verecek sözler söylediğini anlatan Hasan B., ardından midesinin bulandığını söylediğini ve lavaboya gidip kustuğunu; kendisinin 3 bardak içki içtiğini ve bu esnada eşinin de aradığını ona "Ç.B.'nin sorunları varmış, onu dinliyorum" dediğini söyledi.

Koridorda çıkıp Ç.B.'ye baktığında sendelediğini gördüğünü aktaran Hasan B., koluna yaslandığını ve tekrar içeri girdiklerini, bu anın zorla götürülüyormuş gibi bir yansıma meydana getirdiğini anlattı.

"Anlatmak Çok Zor..." Diyerek Başladı

Ç.B. ise ifadesine, anlatmak çok zor diyerek başladı. Eve gitmeden yemek yiyeceğini, mikrodalgadan yemek ısıtmasını söylediğini anlatan Ç.B., kendisinin mutfağa çıktığını ve Hasan B.'nin bu esnada kapıyı kilitlediğini, yemeği tabaklara koyduğunu; kendisine cips aldığını ve viski içeceğini söylediğini, normalde klinikte herkesin alkol tükettiğini, o yüzden dolayı bunun garip gelmediğini, kendisine sunulan teklifi ise reddettiğini belirtti.

Sonra bir bardak daha çıkardığını anlatan Ç.B. şaşırdığını aktardı. Hasan B.'nin içmeye başladığını ve ne kadar içtiğini hatırlamadığını, ardından kendisine yönelerek çok güzel bir kız olduğunu söylediğini ifade etti.

Klinikte fotoğrafların paylaşıldığı bir sosyal medya gruplarının olduğundan bahseden Ç, kendisinin fotoğrafını çekip, grupta yayınlanmasını istediğini söylediğini, ardından fotoğraflarını çektiğini, ışığı kapatıp mum yaktığını aktardı.

Sanığıun fotoğraf çekerken ilk oolarak sol yanağından öptüğünü iddia eden Ç.B., "ne yapıyorsun sen" diyerek tepki gösterdiğini söyledi. O ara tacize uğradığını, ardından kendisini koltuk üzerine yatırmaya çalıştığını ve kafasını duvara vurduğunu söyledi.

36 saat boyunca uyumadığını ve kötü durumda olduğunu ifade eden Ç.B., bu esnada Hasan B.'nin içki şişesini ağzına soktuğunu; boğulur gibi olduğunu ya içecek ya da boğulacak olduğunu ve çırpındığını anlattı.

Kaçmak istediğini söyleyen Ç.B., yakalayarak saçından tutup yere attığını, sırtını ve kafasını çarpması sebebiyle hareketsiz kaldığını, hiçbir şey yapamadığını ve ardından kendinden geçtiğini iletti.

Sonrasında gözünü açtığında saat 02.00 gibi nöbetçi hekim koltuğunda olduğunu anlatan Ç.B., etrafı bulanık gördüğünü; doğrulmaya çalıştığını fakat doğrulamadığını, ardından Serkan D.'nin gelerek akıllı davranıp polis ve ambulansa haber vermemesi gerektiğini, kendisinin ne ilk ne de son olduğunu söylediğini anlattı.