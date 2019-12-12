Kasım ayında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu

Siyaset dünyası hareketli bir ayı geride bıraktı

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Kasım ayının siyaset gündemi belirlendi. İşte, medya raporunun ayrıntıları…

Medya Takip Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, Kasım ayında siyasi gelişmeler arasında medyada en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti konuşuldu. Medyaya yoğun yansıyan siyasi gelişmeler arasında “Beştepe’ye çıkan CHP’li” polemiği öne çıkan konular arasındaydı.

Saraya Çıkan CHP’li Polemiği

Geride bıraktığımız Kasım ayının hiç şüphesiz çok konuşulan ve merak edilen siyasi olayı, Saray’a çıkan CHP’linin kim olduğu sorusuydu. Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın gündeme düşen bu yazısı, siyaset dünyasını bir hayli meşgul etti. Turan, Saray’a yakın bir kaynağına dayandırdığı yazısında; CHP’li çok önemli bir ismin Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan’ın CHP’li bu isme, “Türkiye’nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum” dediğini iddia etti.

CHP kanadından yazıya ilk yorum ise Muharrem İnce’den geldi. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP'ye müdahale edemez. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır.” dedi. Sosyal medya hesabından konuya değinen Eski Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, konuyla ilgili olarak birde basın toplantısı düzenledi. İnce: “Bu yalan haber çıkınca tezgâh olduğunu hissettim. Burada bir komplo var dedim. Sonra 21 Kasım günü Sayın Genel Başkan bir televizyon programına çıktı. “Saray’a giden bir CHP'li var mı” sorusuna, “Şaşırmadım, doğrudur. Ama ismi açıklayamam” dedi. Ortada bir tezgâh var, bir komplo var. Bunun sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. CHP 82 milyona bunu anlatmalıdır. Bunu açıklamalıdır. Bu tezgâhı kim kurdu? Temiz siyaset için bu tezgâh temizlenmelidir” dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı yapan Muharrem İnce: “Bu sorunu çözmeden, CHP yoluna devam edemez” ifadesini kullandı.

Günlerce süren Beştepe’ye giden gazeteci tartışması, Turan’ın gazetesindeki, "Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde yazdığım yorum-haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm" yazısı ile son buldu. Turan ayrıca yazısında doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan, CHP eski Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den de özür diledi. Gazeteci Turan’ın yaptığı açıklama sonrası medyada büyük yankı uyandıran Beştepe’ye çıkan CHP’li polemiği 14 bin 252 haber ile Kasım ayı siyaset gündeminin başlıca konuları arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ZiyaretiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak 'TC-TRK' ile ABD'nin başkenti Washington'a gitti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Öztürk’ün heyette yer alan isimlerdendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde, Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarıyla ilgili "Amerika ve Rusya’ya, Suriye'den çıkan petrolün, Suriye’nin yeniden inşası için kullanılmasını teklif edeceğiz" dedi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bozmayacağının altını çizen Erdoğan, Trump ile birlikte ABD'li senatörlerle de görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Senatosu’nda Demokratların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti esnasında gündeme getirmek istediği ‘soykırım’ tasarısı Cumhuriyetçi Lindsey Graham tarafından engellendi. Graham, kararla ilgili olarak, "Senatörler ne tarihe masum kisve katmalı ne de onu yeniden yazmalı" açıklamasında bulundu. ABD'de görüştüğü senatörlere FETÖ'yü anlatan kitap verdiklerini tüm senatörlere de set olarak gönderileceği bilgisini paylaşan Erdoğan, Türkiye karşıtı kampanya yapan Lindsay Graham için de "Ben kendisine gerekenleri söyledim. Dersini aldı" dedi. Erdoğan, terörist Mazlum Kobani ile ilgili CIA'nın hazırladığı belgeyi Trump'a verdiğini de açıkladı. Medya gündeminde uzun süre yer alan Erdoğan’ın ABD ziyareti, basında 30 bin 327 habere yansıdı.

Chp’de Kurultay Süreci

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 37. olarak düzenlenecek Olağan Kurultay takvimi netleşti. Bu tarihlere göre 8 Kasım 2019 ile 1 Aralık 2019 tarihlerinde mahalle delegeleri seçimleri gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, düzenlenen PM toplantısında Nisan 2020’de yapılacak olan 37. olağan kurultay sürecini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde kavga istemediğini tekrarlarken “Halka, içinde bulunduğumuz durumdan çıkış reçetesinin CHP’de olduğunu göstermeliyiz. Çözüm üretmek, umut olmak zorundayız” dedi. Kurultayla ilgili bir açıklama da 490 gün hapiste kalan CHP PM Üyesi Eren Erdem’den geldi. Eren Erdem yaptığı açıklamada “Şu ortamda partim, örgütüm, parti kamuoyum bana ne uygun görürse. Ben o vazifeyi yapmakla sorumluyum. Bu benim için mükellefiyettir” diyerek CHP İstanbul İl Başkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı. Sonuçları merakla beklenen CHP Kurultayı geçtiğimiz Kasım ayında 5 bin 895 habere konu oldu.