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Antalya'da Korkunç Olay: Döverek Öldürdüler...

Antalya'da alacak - verecek davası sebebiyle Ertan Köse isimli şahsın azmettirdiği iddia edilen Ahmet Kılıç ve Yusuf Burak tarafından canice darbedilen 49 yaşındaki emlakçı Tevfik Demir, 5 günlük yaşama tutunma mücadelesinden yenik ayrıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Söz konusu olay, 6 Aralık 2019 tarihinde saatler sabahı gösterdiği esnada Muratpaşa İlçesi, Yeşilbahçe Mahallesi, 1450 Sokak'ta yaşandı. Emlaklçılıkla geçimini sağlayan 49 yaşındaki Tevfik Demir ve Ertan Köse arasında, alacak - verecek davası sebebiyle kavga çıktı.

Tartışmanın ardından Ertan Köse isimli şahıs, yapılan iddialara göre Tevfik Demir'i darbetmesi için bir eğlence merkezinde boyguard olarak çalışan Ahmet Kılık ve Yusuf Burak ile bir anlaşma yaptı.

Olay günü evden çıkan Tevfik Demir'in arkasından gelen Kılıç ve Burak, başına sert bir cisimle vurup feci şekilde darbetti. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve burada tedavi altına alınan Tevfik Demir yoğun bakıma kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Kılıç ve Yusuf Burak ile 2 şahsı azmettirdiği iddia edilen Ertan Köse'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Tevfik Demir, dün akşam saatlerinde 21.00 civarında doktorların tüm müdahalesine rağmen bu mücadeleden yenik ayrılarak hayatını kaybetti. Demir'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi çalışma sonrasında toprağa verilmek için Antalya Serik ilçesine getirildi.

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