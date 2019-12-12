Kırmızı Alarm Verilen Antalya'da Korkutan Olay: Camlar Patladı, Duvar Delindi!

Meteoroloji Genel müdürlüğü, kuvvetli yağış uyarısı için dün krımızı alarm verdiği Antalya'da Valilik'te uyarıda bulunmuş, gerçekleşecek ani hava değişimlerine karşı hem kriz masası oluşturduklarını hem de binlerce çalışma arkadaşıyla birlikte tetikte beklediklerini açıklamıştı.

Antalya'da bir gecekonduya yıldırım düştü. 29 yaşında olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Abdulileh Hac Abdullahtif yaraladı.

Camlar Patladı!

Söz konusu olay, saatler 22.00'ı gösterdiği esnada Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak üzerinde yaşandı. Suriyeli evli ve 3 çocuk babası olan Abdulileh Hac Abdullatif'in ikamet ettiği tek katlı gecekonduya yıldırım çarptı. Düşen yıldırım sebebiyle evin tüm elektik kofraları ve camlarında patlama yaşanırken, evdeki eşyaların büyük çoğunluğu da zarar gördü. Tek zarar camların patlaması veya elektriğin iptal olması değildi. Aynı zamanda salonun duvarında büyük bir delil oluştu.

İnternet'i Güçlendirmek İçin 4 Metre Direk

İtfaiye ekipleri, ev üzerinde inceleme yaptı. Gecekondunun çatısında İnternet alıcını güçlendirerek daha iyi çekmesini sağlamak adına 4 metre uzunluğa sahip bir bakır direkt dikildiğini tespit ettiler. Yıldırım, 4 metre uzunluktaki bakır sebebiyle gecekondunun tepesine düştüğü ortaya çıktı.

Mahalle sakinleri, yaşanan büyük patlama sesiyle birlikte kendilerini can havliyle dışarı attıklarını ve çok korktuklarını ifade ettiler. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.