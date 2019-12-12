Havuzda 15 Yaşındaki 2 Öğrencisiyle İlişkiye Girdi: Gözaltına Alındı!

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen söz konusu olayda, bir okulda asistan öğretmen olan, yaşının 27 olduğu bilgisine ulaşılan Kirstie None Rosa isimli bir kadın, reşit olmayan ve yaşlarının 15 olduğu öğrenilen 2 öğrencisiyle cinsel ilişki yaşama suçundan dolayı Florida polisince gözaltına alındı.

Yapılan iddialara göre 27 yaşındaki sapık öğretmen, 15 yaşında olan iki öğrencisine hem alkol hem de uyuşturucu verdi. Ardından onları alarak bir ev partisine götürdü. Rosa, burada apartman sakinleri tarafından ortak kullanılan havuzda 2 15 yaşındaki öğrencisiyle birlikte cinsel ilişkiye girdi.

Kovuldular!

Rosa'nın 15 yaşındaki 2 çocukla topluma açık bir yerde ilişkiye girdiğini gören parti sahibi kadın ise, hem öğretmeni hem de öğrencileri kovdu. Durumu Florida polisine bildiren kadının ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görevden Atıldı

Rosa'nın asistan öğretmen olarak çalıştığı Collier County School, olayla ilgili en ufak bir bilgi sahibi olmadıklarını belirten bir açıklama yayınladı. Ardından ise öğretmenin görevine son verildiği ve işinin kendi okullarında sonsuza kadar bittiğini belirttiler.

Her Şeyi İtiraf Etti

27 yaşında olan Asistan öğretmen Rosa, ilk başka tüm suçlamaları reddetti. Fakat polis ekiplerince izlettirilen güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte suçu itiraf etti. Kadının suçunu itiraf etmesinin yanı sıra olayla ilgili görgü tanıkları da birer birer dinlendi.

Veliler Tepki Gösterdi

Olayın yayılmasıyla birlikte okulda eğitim görmekte olan öğrencilerin velileri, meydana gelen bu olay karşısında oldukça büyük tepki gösterdiler. Veliler, artık ABD'de yaşanan bu öğretmen skandalları sebebiyle çocuklarını okula gönderirken oldukça korkulu ve endişeli bir hale girdiklerinin altını çizerken, ahlaksız öğretmenin reşit olmayan 2 çocukla ilişkiye girmesi sebebiyle yaşlarının 2 katı ceza verilmesini istiyorlar.

Öğretmenin ne kadar ceza alacağıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İşte o öğretmenin fotoğrafları