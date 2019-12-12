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Galatasaray'ın Avrupa Defteri Kapandı! Buruk Veda...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, dün Türkiye saati ile 23.00'te karşılaştığı Fransız takımı Paris Saint Germain'e (PSG) ezici bir skorla yenildi. 5-0'lık yenilgi alan Galatasaray grubu sonuncu sırada tamamladı ve bu sebeple Avrupa defteri tamamen kapandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Avrupa Kupaları'nda yoluna devam edip, Türkiye'yi temsil edebilmek için PSG'yi deplasmanda yenmesi gereken Galatasaray; yenme umuduyla çıktığı sahadan 5-0'lık ezici bi yenilgiyle ayrıldı. Avrupa defteri bu sebepten dolayı Galatasaray için tamamen kapanmış oldu.

Grupta yalnızca Clup Brugge ile oynadığı maçlarda beraberlik elde ederek 1'er puan alan Galatasaray; Real Madrid ve PSG ile yaptığı tüm maçlardan yenilgi alarak ayrıldı. Bu sebepten dolayı grupta sonuncu sırada kaldı.

Parist Saint Germain 32. dakikaya kadar gol atamazken 32. dakikada Mauro İcardi ile bir gol, 35. dakikada ise Pablo Sarabia ile bir gol attı. Ardından 2. yarının ilk düdüğü çalar çalmaz 46. dakikada Neymar Galatasaray ağlarına topu gönderdi.

63. dakikaya gelindiğinde topu ayağına gelen Dünya üzerindeki en pahalı ve değeri Galatasaray'ın tüm kadrosundan yüksek olan yıldız oyuncu Mbappe topu ağlara gönderdi. Ardından ise maç bitmeye yakın 84. dakikaya girildiğinde Edison Cavani son golü attı.

1 Gol Attı - 13 Gol Yedi

Galatasaray gruptaki maçlarda sadece 1 gol atabildi. Kalesinde gördüğü gol sayısı ise 13 oldu. Galatasaray'ın Şampiyonar liginde attığı o 1 golün sahibi ise Adem Büyük olarak kendini gösterdi.

Grubu 2 puanla kapatan temsilcimiz Galatasaray, Avrupa defterini bu dönem için kapatırken, grubun ve bunun yanı sıra Dünya'nın en güçlü takımları olan PSG ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ne, grupta 3.sırada olan Club Brugge ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam edecek.

Maçtan Önemli Anlar (Gol Haricinde)

Maçta 4.dakikadayken PSG gole oldukça yakındı. Bernat sol kanattan ceza sahasına doğru orta açtı. Sarabia topa gelişine vurdu. Galatasaray'ın en kaliteli oyuncularından olan Muslera, topu kurtarmayı başardı.

20.dakikada yine riskli bir pozisyon yaşandı. Orta alanda kaptığı topla birlikte büyük bir hızla ilerleyen Lemina, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir şut çekti fakat top kaleyi bulmadı.

33. dakikada PSG Icardi ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada fark 2 oldu. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 2-0 bitti.

İkinci yarı başlar başlamaz Dünya'nın en yetenekli oyuncularından olan Neymar sahnede göründü ve takımını girer girmez 3-0 öne geçirdi.

54. dakikada Ceza sahasının sol çarprazında Neymar'ın verdiği pasla ayağına top gelen en pahalı futbolcu Mbappe, direğin üstünden auta şut attı.

Dakika 63'ü gösterdiğinde Neymar'ın verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappe, plase bir vuruş yaptı ve takımını 4-0 öne geçiren golü attı.

84. dakikada İcardi'nin yerine sahaya çıkan Edison Cavani, Mbappe'nin düşürülmesinin ardından kazanılan penaltı atışını gole çevirdi ve böylelikle PSG'yi 5-0 öne geçirdi.

Bugün 03:28 TSİ - Spor

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