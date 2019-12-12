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Ankara'da Şeb-i Arus Gecesi

Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü bu yıl Altındağ Belediyesinin düzenlediği gecede Ankaralılarla buluşacak.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Mevlana Celaleddin Ruminin kavuşma gecesi Şeb-i Arusu Konya Semazenleri Altındağ'da idrak edilecek. Vuslatın 746. yılında Konya Semazenleri Altındağ Belediyesinin düzenlediği gecede Ankaralı vatandaşlar ile buluşacak.

TARİH: 12 Aralık Perşembe BUGÜN

SAAT: 19.30

YER: Cemil Meriç Kültür Merkezi / DOĞANTEPE

(Etkinlik ücretsizdir)

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece Şeb-i Arus olarak adlandırılıyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü  Düğün Gecesi olarak tanımlanmıştır.

Mevlana'nın ölüm yıl dönümüne denk gelen haftalarda yapılan 'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' de halk arasında 'Şeb-i Arus' olarak anılmaktadır.
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Bugün 09:33 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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