Ankara'da Şeb-i Arus Gecesi

Mevlana Celaleddin Ruminin kavuşma gecesi Şeb-i Arusu Konya Semazenleri Altındağ'da idrak edilecek. Vuslatın 746. yılında Konya Semazenleri Altındağ Belediyesinin düzenlediği gecede Ankaralı vatandaşlar ile buluşacak.

TARİH: 12 Aralık Perşembe BUGÜN

SAAT: 19.30

YER: Cemil Meriç Kültür Merkezi / DOĞANTEPE

(Etkinlik ücretsizdir)

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece Şeb-i Arus olarak adlandırılıyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak tanımlanmıştır.

Mevlana'nın ölüm yıl dönümüne denk gelen haftalarda yapılan 'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' de halk arasında 'Şeb-i Arus' olarak anılmaktadır.