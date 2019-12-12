Ankara'da Şeb-i Arus Gecesi

Mevlana Celaleddin Ruminin kavuşma gecesi Şeb-i Arusu Konya Semazenleri Altındağ'da idrak edilecek. Vuslatın 746. yılında Konya Semazenleri Altındağ Belediyesinin düzenlediği gecede Ankaralı vatandaşlar ile buluşacak.
TARİH: 12 Aralık Perşembe BUGÜN
SAAT: 19.30
YER: Cemil Meriç Kültür Merkezi / DOĞANTEPE
(Etkinlik ücretsizdir)
ŞEB-İ ARUS NEDİR?
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece Şeb-i Arus olarak adlandırılıyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak tanımlanmıştır.
Mevlana'nın ölüm yıl dönümüne denk gelen haftalarda yapılan 'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' de halk arasında 'Şeb-i Arus' olarak anılmaktadır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz