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Yenimahalle'nin minik öğrencilerine ücretsiz göz muayenesi

Yenimahalle’nin aydınlık ve sağlıklı yarınları için var gücüyle çalışan Yenimahalle Belediyesi, bünyesinde bulunan anaokulu ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören toplam bin 372 minik öğrencisi için göz taraması başlattı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Yenimahalle Anaokullarında göz taraması başladı

80. Yıl Anaokulundan start alan ve 10 ayrı anaokulunda 2 ay boyunca devam edecek olan göz taramasının ilk gününde 3-6 yaş arası 141 minik muayene oldu.

Belediye ekipleri, göz sağlığı açısından olabilecek sorunların erken önlemi için yaptıkları bu çalışma ile problem tespit edilen çocukların velilerini bilgilendirerek göz doktoruna sevkini ve tedavilerinin gerçekleşmesini de sağlıyor.

Göz bozuklukları ders başarısını etkiliyor

Okul hayatına başlayan çocukların büyük bir çoğunluğunun göz bozukluğu yüzünden dersleri takip edemediğini belirten Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri “Çocuklarda göz bozuklukları erken yaşlarda ve doğru zamanda teşhis edildiğinde, göz sağlığını korumak açısından büyük önem taşıyor. Okul öncesi dönemde tespiti diğer yaşlara göre biraz daha geç olabilen göz bozuklukları, ileriki yaşlarda çocukların okul başarılarını ve çevreleriyle olan iletişimlerini olumsuz etkiliyor. Kreş ve anaokulu öğrencisi çocukların da diğer öğrenciler gibi, okula başlamadan önce göz kontrollerinin düzenli olarak yapılması gerekir” dedi.
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Bugün 10:24 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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