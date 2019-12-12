Başkan Altınok: Her can bizim için çok değerlidir

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her bir can bizim için çok değerlidir. İnsanlarımız trafik kuralları konusunda ne kadar bilinçli olursa ölümlü kazaların oranı da o denli azalacaktır” dedi.

TEMEL TRAFİK KURALLARI ANLATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli olan eğitimci polis memuru Fikret Gündüz Keçiören Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdiği seminerle belediye personellerine trafikte güvenliği sağlamaları noktasında birçok bilgi verdi. Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim programında emniyet kemerinin önemi, güvenli sürüşün temel kuralları, trafikte çocuk güvenliği, temel trafik ve yaya yolcu güvenliği başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

BELEDİYE PERSONELLERİNE SİMÜLASYON ARACI İLE TRAFİK EĞİTİMİ

Daha sonra Trafik Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı eğitimcileri Tansel Sivrikaya ile Ahmet Eflatun Keçiören Belediyesi önüne konumlandırılan emniyet kemeri simülasyon aracı ile yana taklalı kazalarda emniyet kemerinin önemini anlattı. Emniyet kemeri takarak simülasyon aracıyla takla atmayı deneyimleme fırsatı bulan vatandaşlar ve belediye personelleri, emniyet kemeri takmanın önemini daha da pekiştirmiş oldu.