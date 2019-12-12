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Başkan Altınok'tan down sendromlu milli sporcuya tebrik

Başkan Altınok, boğazı geçen ilk down sendromlu yüzücü olan 29 yaşındaki Hasan Gökhan Kotan’ı yüzme ve basketboldaki başarılarından dolayı tebrik etti.

Tuğçe Cantürk
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Boğazı geçen ilk down sendromlu yüzücü olan 29 yaşındaki Hasan Gökhan Kotan’ı yüzme ve basketboldaki başarılarından dolayı tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Azim, gayret ve özverili çalışmanın neticesinde bizleri uluslararası mecrada temsil eden ve bayrağımızı göklere çıkaran Hasan’ı yürekten kutluyorum” dedi.

Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu (IBA) tarafından Portekiz'de düzenlenen ve Türkiye’nin üçüncü olduğu Down Sendromlular Basketbol Dünya Şampiyonası'nda A Milli Takımın formasını giyen Hasan Gökhan Kotan yeni başarısıyla Başkan Turgut Altınok’tan büyük övgü aldı.

“GÖKHAN AZİMLİ VE GAYRETLİ BİR SPORCU”

Geçtiğimiz günlerde “Başkanım Okulumda” programı kapsamında Özkent Akbilek Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Altınok, davetliler arasında yer alan Milli Sporcu Hasan Gökhan Kotan’ı salondaki öğrencilere örnek birey olarak tanıtarak şöyle konuştu:

“Gökhan azim ve gayretinin neticesinde boğazı yüzerek geçti. Boğazı herkes yüzerek geçemez, çünkü boğazda bir de akıntı var. Şuan dünya üçüncüsü sporcumuzla beraberiz. Keçiörenli olan milli sporcumuzla bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Sizler de özgüveni yüksek bir şekilde kendinizi geleceğe hazırlamalısınız. Gençlerimiz bizim göz bebeğimizdir. Ailenize, devletinize ve milletinize karşı sorumluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinize gönülden inanıyorum.”
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Bugün 10:42 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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