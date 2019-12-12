Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kimsesizlere şefkat eli…

Vatandaşlardan Alo 153 Mavi Masa'ya gelen ihbarları değerlendiren sosyal hizmetler daire başkanlığı ekipleri, Ulus Barınma Evi'nde 365 gün 24 saat hizmet veriyor.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi her vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.

Havaların günden güne soğumaya başlamasının ardından Ulus’ta hizmet veren Büyükşehir Barınma Evi, evsiz ve kimsesiz vatandaşlara barınma imkanı sağlıyor.

KİMSESİZLERE SICAK YUVA

Evsiz ve kimsesizlere barınma olanağı sağlayan Ulus Barınma Evi, ihtiyaç sahiplerine sıcak bir yuva oluyor.

Ulus Barınma Evi, 365 gün 24 saat kalacak yeri olmayan vatandaşların barınma, yemek, yıkanma ve giysi ihtiyaçlarını karşılıyor. Günde iki öğün yemek verilen Barınma Evi’nde; televizyon salonu ve yatak odalarının dışında 24 saat sıcak su imkanı da var.

URFA’DAN ANKARA’YA

Urfa Siverek’ten gelerek barınma evine sığınan 51 yaşındaki Kemal Behzat, bu zor günlerde kendisine destek olan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Barınma Evi’nin misafirlerinden Gürel Çinel de Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlandığını belirterek, “Bu soğuk günlerde bana kucak açan belediyeye, yetkililere ve Başkan Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim” sözleriyle memnuniyetini dile getiriyor.

Vatandaşlardan ALO 153 Mavi Masa’ya gelen ihbarları değerlendiren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, sokakta kalan vatandaşları araçlarla gidip alarak Ulus Barınma Evi’ne getiriyor. Barınma Evi’nden faydalanmak isteyen evsiz vatandaşlar kendileri de başvuru yapabiliyor.