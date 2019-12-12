Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:56 TSİ- Belediye G: Bugün 11:57 TSİ

Çankaya'da halk sağlığı için ücretsiz test hizmeti

Çankaya Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve  sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak anonim HIV, AIDS testi ve danışmanlığı hizmeti vermeye devam ediyor. 2016 Aralık ayında başlayan hizmetten bu yıl 2 bin 226 kişi yararlandı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma için 17 başlık ve 169 alt başlık şeklinde açıkladığı Küresel Hedefler arasında yer alan “Hedef 3: Sağlıklı Bireyler/ Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi” konusunda çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, insan sağlığı açısından önemli riskler taşıyan ve yaygın olan HIV testini ücretsiz yapıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde Çankaya Belediyesi Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezine başvuranlara ücretsiz anonim HIV, AIDS testi ve danışmanlığı hizmeti veriyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar, Salı 09.00-20.00,  Çarşamba 09.00-17.00, Perşembe 09.00-20.00 saatleri arasında bu hizmetten yararlanılabiliyor. 2016 Aralık ayından bu yana verilen test ve danışmanlık hizmetinden, 2019 yılında 2 bin 226 kişi faydalandı. Bu kişilerden 1116’sı laboratuvar testi, 670’i telefonla danışmanlık, 440’ı ise yüz yüze danışmanlık hizmeti aldı. Merkezde ayrıca ‘akran danışmanlığı’ hizmeti de ücretsiz veriliyor. Vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin Şehit Gönenç Caddesinde bulunan Maltepe Yerleşkesine ve 230 51 10 numaralı telefon ile başvurarak bilgi veya hizmet alabiliyor.  

Daha sağlıklı, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünyayı hedefleyen, 193 ülkenin hayata geçirmek için üzerinde uzlaştığı evrensel “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” arasında yer alan “Hedef 3: Sağlıklı Bireyler” başlığı;  HIV,  AIDS, tüberküloz, sıtma gibi enfeksiyonların ve hastalıkların 2030 yılına kadar engellenmesi ve bu enfeksiyonlara bağlı hastalık ve ölümlerin önlenmesini hedefliyor. 

Çankaya Belediyesi de, insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, tüm bireyleri zamanında, sağlık bilgisi, koruyucu sağlık hizmetleri ile buluşturmak ve gerek duyulan durumlarda tedavi hizmetlerine eriştirebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı işbirliğinde hizmet veriyor. Tüm başvuranları insan haklarına saygılı, mahremiyeti koruyan, bir anlayışla saklı tutan Belediye, enfeksiyonlar konusunda da danışmanlık desteği veriyor. 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Enerji Kimlik Belgesi başvurusunda son gün 1 Ocak 2020! mask
Enerji Kimlik Belgesi başvurusunda son gün 1 Ocak 2020!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kimsesizlere şefkat eli… mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kimsesizlere şefkat eli…
etiSEM'de Türk mutfağının eşsiz lezzetleri yarıştı mask
etiSEM'de Türk mutfağının eşsiz lezzetleri yarıştı
Başkan Altınok'tan down sendromlu milli sporcuya tebrik mask
Başkan Altınok'tan down sendromlu milli sporcuya tebrik
Başkan Altınok: Her can bizim için çok değerlidir mask
Başkan Altınok: Her can bizim için çok değerlidir
YENİMEK kursiyeri, Yeşilay’ın birincisi oldu mask
YENİMEK kursiyeri, Yeşilay’ın birincisi oldu
Yenimahalle'nin minik öğrencilerine ücretsiz göz muayenesi mask
Yenimahalle'nin minik öğrencilerine ücretsiz göz muayenesi
Ankara itfaiye filosuna 7 yeni araç... mask
Ankara itfaiye filosuna 7 yeni araç...
Mamak İstihdam Merkezi açıldı mask
Mamak İstihdam Merkezi açıldı
Ankara'da Şeb-i Arus Gecesi mask
Ankara'da Şeb-i Arus Gecesi

Bugün 11:56 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya'da halk sağlığı için ücretsiz test hizmeti mask
Çankaya'da halk sağlığı için ücretsiz test hizmeti
Başkan Altınok'tan down sendromlu milli sporcuya tebrik mask
Başkan Altınok'tan down sendromlu milli sporcuya tebrik
Başkan Altınok: Her can bizim için çok değerlidir mask
Başkan Altınok: Her can bizim için çok değerlidir
Ankara itfaiye filosuna 7 yeni araç... mask
Ankara itfaiye filosuna 7 yeni araç...
Mamak İstihdam Merkezi açıldı mask
Mamak İstihdam Merkezi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Altındağlı kadınlara destek mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Altındağlı kadınlara destek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı mask
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı mask
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek mask
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi mask
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi

GALERİ

öğretmen’lerden bütçe kesintisi protestosu mask
öğretmen’lerden bütçe kesintisi protestosu
Çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında mask
Çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında
Fil hastası sağlığına kavuşabilmek için yardım bekliyor mask
Fil hastası sağlığına kavuşabilmek için yardım bekliyor
Rusya uzaya yeni bir araç daha gönderdi mask
Rusya uzaya yeni bir araç daha gönderdi
Gaziantep tek yürek kırmızı siyaha tam destek kampanyası mask
Gaziantep tek yürek kırmızı siyaha tam destek kampanyası
Rusya Kırım dağlarının altına büyük yer altı petrol deposu inşa etti mask
Rusya Kırım dağlarının altına büyük yer altı petrol deposu inşa etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL