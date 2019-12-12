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TÜBİTAK'a 51 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 51 personel istihdam edilecek.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü bünyesinde Konya'da görev yapmak üzere 7 Ar-Ge personeli alınacak.

Ayrıca, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli 44 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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Bugün 12:41 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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