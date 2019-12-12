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Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, antidepresanların kontrolsüz bir şekilde kullanıldığında cinsel yan etkilere yol açabildiğini, ilacın bu tür yan etkilerini azaltacak ya da önleyecek tedavi yöntemleri olduğunu söyledi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, son dönemlerde antidepresan ilaç kullanımının çok yaygınlaştığını, buna bağlı olarak da cinsel istek kaybı ve sertleşme bozukluğu yaşatan çok fazla hastayla karşılaştığını belirterek, antidepresanların kontrolsüz bir şekilde kullanıldığında cinsel yan etkilere yol açabildiğini, ilacın bu tür yan etkilerini azaltacak ya da önleyecek tedavi yöntemleri olduğunu söyledi.

‘Depresyon hastalığının kendisi ve tedavi amaçlı kullanılan antidepresan ilaçlar; düşük libido, vajinal kuruluk ve erektil disfonksiyon gibi semptomlara neden olabilir’ diye konuşan Dr. Işık ‘Kimi bireyler orgazm olmakta zorlanabilir veya hiç orgazm yaşamayabilir. Antidepresanlar her ne kadar depresyon tedavisinin ayrılmaz bir parçası olsa da birçok insan için cinsellik de sağlıklı bir yaşamın önemli bir parçasıdır. Antidepresanların cinsel yan etkilerini yoğun bir şekilde yaşayan bireyler için bu durum sinir bozucu ve üzücü olabilir’ dedi.

Antidepresanların cinsel yan etkilerinin oldukça yaygın olduğunu gösteren araştırmaların bulunduğunu kaydeden Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, “14 binden fazla insan üzerinde yapılan meta analize göre; depresyon tanısının yüzde 50-70 oranında cinsel işlev bozukluğu gelişimi riski içerdiği; antidepresan kullananlarda ise bu riskin yüzde 70’in üzerine çıktığını tespit eden çalışmalar olduğunu’ söyledi. Bu yan etkileri azaltmanın da yolları olduğunun altını çizen Dr. Işık, bireylerin yaşadıkları sorunu kabul edip bunu partnerleri ve doktorları ile konuşmalarının çözüm yolunda atılacak ilk adım olduğunu belirtti. Op. Dr. Işık, sağlıklı iletişim kurmanın yanı sıra yapılabilecekleri ise şu şekilde sıraladı:

CİNSEL TERAPİ TALEBİ

Depresyon tedavinize ek olarak cinsel terapi yöntemi size yardımcı olabilir. Depresyon nedeniyle sizi tedavi eden psikiyatri doktorundan cinsel terapi talep edebilirsiniz.

ANTİDEPRESAN DOZUNUN AYARLANMASI

Hekiminizin rehberliğinde antidepresanın dozunu azaltma şansınız da olabilir. Bu yolla hem depresyon tedavisine devam edilebilir hem de cinsel hayatı olumsuz etkileyen şikayetler azaltılabilir. Örneğin bir araştırmaya göre günlük standart 20 miligramlık antidepresan kullanan hastalarda bu doz 5 ila 10 miligrama indirildiğinde semptamların yönetilebilir hale geldiği, cinsel yan etkilerin ise azaldığı görülmüştür.

CİNSEL İLİŞKİ ZAMANLAMASI

Antidepresanın kullanım zamanı cinsel istek üzerinde etkili olabiliyor. Özellikle trisiklik antidepresanların vücutta en az seviyede olduğu zaman cinsel ilişkiye girilmesi sorunların da çözülmesine yardımcı oluyor. Bu tip ilaçlar cinsel ilişkiden sonraki saatlerde alınabilir. Tabii ki antidepresanların düzenli saatlerde kullanılması önemlidir. Bu nedenle de günlük rutininize göre zamanlama ayarlanmalıdır. Örneğin antidepresanlar düzenli olarak sabahları alınarak, akşamları da olası cinsel yakınlaşmada vücutta en düşük seviyede olmaları sağlanabilir.

EK İLAÇ KULLANIMI

Bunun dışında özellikle sertleşme sorunu yaşayan erkeklerde depresyon tedavisine ek olarak cinsel bozukluğu giderici ve penis kanlanmasını arttırıcı ilaçlar da kullanılabilmektedir. Tüm bu önlemlerle antidepresan ilaçların olası cinsel yan etkileri azaltılabilir ve mutlu bir cinsel yaşam sağlanabilir.
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