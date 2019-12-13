Fabrikada Temizlik Yapan Adam Ölümden Son Saniye Kurtuldu!

Sakarya Akyazı ilçe sınırlarında bulunan bir fabrikada, işçinin yere dökülen yağları temizleyebilmek adına kullandığı yanıcı madde birden bire alev aldı. Alevlerin bulunduğu alanı tamamen sarması üzerine işçi, araçtan atlayarak canını son saniye kurtarabildi. Yangın, büyümeden söndürülebildi. Yere dökülen maddenin alev aldığı ve kısa sürede alanın tamamını kapladığı anlar ise anbean güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Ölümden Son Saniye Kurtuldu

Söz konusu olay, Akyazı'da yer alan bir fabrikanın depo bölmesinde yaşandı. Yağların depolandığı ve raflara yerleştirildiği söz konusu alanda zemine dökülen yağı temizleyebilmek için varile bağlı olan musluğu açan ve bir kovaya yanıcı madde dolduran işçi, hemen ardından kovanın içinde bulunan maddeyi zemine dökerek, yağı temizlemek istedi.

Zemin temizleme makinesine binen ve yerleri temizlemeye başlayan işçi, birden bire alevler arasında kaldı. İşçi, ölümden son saniye kurtulabildi. Araçtan kendini atıp, alevler yükselmeden hemen alandan çıkan işçinin çıkmasıyla eş zamanlı olarak zemin neredeyse tamamıyla alev aldı. Durumun bildirilmesiyle birlikte fabrikanın itfaiye ekibi, yangın büyümeden hemen müdahalede bulunarak söndürdü.

Yanıcı Maddeyle Temizlik

İşçinin, yağları daha rahat temizlediği için yanıcı maddelerden tineri tercih ettiği ve zemine tiner dökerek üzerinde yüzey temizleme aracıyla gezmeye başladığı. Meydana gelen elektriklenme sebebiyle de benzinin birden bire alev alarak, alevlerin tüm zemine yayıldığı kameralarca kaydedildi.

Güvenlik kameralarına ysnıyan söz konusu görüntülerde, talihsiz işçinin yaşadığı korku dolu anlar izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

Can ve Mal Kaybı Yaşanmadı

Söz konusu olayla birlikte herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi. İşçi ölümden son saniye kurtulurken, alevler zeminde kaldı ve üst raflarda yer alan yağlara sıçramadı. Fabrikaya bağlı olarak çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte kısa sürede söndürülen yangınla birlikte büyük bir faciadan dönüldü.