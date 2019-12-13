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Öğrenciler Ölümden Döndü: 103 Öğrenci Hastanede

Çorum'dan alınan bilgilere göre, Osmancık ilçesi üzerinde bir öğrenci yurdunda kalan 103 öğrenci, ilk tespitlere göre karbonmonoksit zehirlenmesi geçirdi. 5 öğrencinin yoğun bakıma kaldırıldığı; diğer öğrencilerin ise tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Osmancık'ta yer alan bir öğrenci yurdunda kalan toplam 103 öğrenci, yapılan ilk tespitlere göre karbonmonoksit zehirlenmesi geçirdi.Çok sayıda öğrenci şehirde yer alan çeşitli hastanelere sevk edildi. Zehirlenme teşhisiyle birlikte hemen tedavi altına alınan öğrencilerden 5'inin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı ifade edildi.

Hastaneye Kaldırıldı

Karbonmonoksit sebebiyle meydana geldiği teşhisi konulan zehirlenme vakaları üzerine, öğrencilerden 20 tanesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. 5 öğrencinin ise yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumlarının kritik olduğu söylendi. Zehirlenme vakası üzerine Sağlık Müdürlüğü'nün yanı sıra hastanede görev yapmakta olan hekimler, acil müdahale için hemen bir araya geldi

Valilik Açıklama Yaptı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi konuyla ilgili açıklama yaptı. Olayın doğru olduğunu belirten Çiftçi, toplam olarak 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle birlikte Osmancık ve Çorum'da tedavi altına alındığını, 5 öğrencinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vali Görüşme Yaptı

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Osmancık ilçesinde yer alan bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle birlikte 103 öğrencinin çeşitli hastanelere kaldırılmasının sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valisi Çiftçi'ye cep telefonu aracılığıyla ulaştı.

Erdoğan, görüşmede 103 öğrencinin sağlık durumuna yönelik bilgi sahibi oldu. Ardından ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Velileri Hastaneye Akın Etti

Kızlarıyla aynı veya yakın şehirde olan veliler, hastaneye akın ederek evlatlarının başında durdu ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Doktorlar tarafından verilen bilgilere göre 5 öğrenci yoğun bakıma kaldırılırken, diğer öğrencilerin sağlık durumunda ciddi bir şey olmadığı ve yarın taburcu edileceği öğrenildi.

Durumları Kritik

Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 103 kişiden 5'i yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan kız öğrencilerin durumunun kritik olduğu ve doktorlar tarafından kesintisiz müdahale edildiği söylendi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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