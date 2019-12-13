19 Yaşındaki Genç Kız, 4.Kattan Yere Çakıldı!

Avcılar'da bulunan bir özel üniversitenin " Çocuk Gelişimi" bölümünde eğitim gören 19 yaşındaki Edanur K., üniversitenin 4.katındaki kantin katından yere çakıldı. Genç kızın yere düştüğünü gören çevredeki öğrenciler hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler, genç kızın ağır yaralandığını tespit edip, yarı baygın bir şekilde düştüğü yerde ilk müdahaleyi yaptılar.

İnceleme Başlatıldı

Acil sağlık ekiplerinden sonra kısa süre içerisinde bölgeye intikal eden polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve hemen tedavi altına alınan 19 yaşındaki genç kızın durumunun kritik olduğu bilgisine ulaşıldı.

İntihar mı, Cinayet Girişimi mi, Düşme mi?

Yarı baygın olduğu tespit edilen ve hemen olay yerinde ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kız hastaneye kaldırılırken tamamen bayıldı. Genç kızdan bilgi alınamamasıyla birlikte olayın intihar mı, cinayet girişimi mi, yoksa düşme mi olduğu kafalarda soru işareti uyandırdı.

Arkadaşları Anlattı

19 yaşındaki genç kızın arkadaşları, Edanur K.'nin oldukça pozitif ve etrafa neşe saçan biri olduğunu ve bu sebepten dolayı herhangi bir şekilde intihar eğiliminde olamayacağını anlattılar. Olayın cinayet girişimi olmadığını da belirten arkadaşları, dengesini kaybederek düştüğünü açıkladılar.

Ailesi Sinir Krizi Geçirdi

Edanur K.'nin 4.kattan yere çakılıp ağır yaralanmasıyla birlikte hemen hastaneye kaldırıldığı bildirilen ailesi, hastaneye geldi. Sinir krizi geçiren anne, hemşirelerin müdahalesiyle birlikte sakinleştirildi. Genç kızın yaşama ihtimalinin çok düşük olduğu ve durumunun kritik olduğu belirlendi.

Vücudunun birçok noktasında kırık ve çıkık tespit edilen genç kızın ne kadar süre yoğun bakımda kalacağı, tedavisinin ne kadar devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı. 4.kattan düşerek korkunç şekilde yere çakılan genç kız, bir anda kendini beton zeminde bulmuştu.