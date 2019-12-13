Yaşlılara İşkence Yaptılar: O Bakımevinde Şok Eden Görüntüler...

Yapılan iddialara göre, 2018 yılı içerisinde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde özel bir bakımevinde kalmakta olan Mehmet M.'nin kafasında bulunan açık yarasında çok sayıda kurtçuk türedi. Yaşlı adamın 2018 yılı içerisinde kayıt altına alınan görüntülerin sonrasında hayata gözlerini yumduğu bilgisine de ulaşıldı.

Bakımevinde kalmakta olan muhtaç yaşlıların, aynı yatakta 2 kişi birlikte yattığı, kimisinin de yer yatağında yatırıldığı ortaya çıktı. Görüntüler, görenlerin yüreklerini sızlatırken, yaşlıların bu hale gelmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hasta yakını A.C., söz konusu özel bakımevinde dedesinin yanına bayram ziyareti dolayısıyla gittiğini ve dedesinin banyoda unutulduğunu iddia ederek, Dedesinin bakımevinde olmadığını söylediklerini ardından ise dedesinin banyoda unutulduğunu öğrendiklerini açıkladı.

Kurumla birçok sorun yaşadıklarını da anlatan A.C., böyle bir ihmal ve hatanın nasıl gerçekleştirilebileceğini sorguladıklarını açıkladı. Bu ilgisizliklerden dolayı yaşlıların hasta olduğunu aktaran A.C., dedesini söz konusu özel bakımevinden kurtardıklarını ekledi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. Çekilen görüntülerde kan donduran detaylar yer aldı. Yaşlı bir adamın kafasında kurtçukların türediği görüldü. Bunun yanı sıra yine yaşlı 2 adamın aynı yatağı paylaştığı, çaresiz bir kadının ise duvar dibine yer yatağına teslim edildiği görüldü.

Görüntüleri gören kişilerin yürekleri sızlarken, yetkililere seslenen sosyal medya kullanıcıları, kuruma haber vermeden denetleme yapılması gerektiğini aktardılar.

Yürek Dağladı

Ortaya çıkan görüntülerde 2 yaşlı adamın çarşaf dahi bulunmayan yatakta uyuduğu, birinin yastığının olmadığı; yastığı olan şahsın ise ayaklarını diğer yaşlı adamın üzerine uzattığı görüldü.

Görüntüler sadece bununla sınırlı değil. Bir diğer yaşlı adamın ise kafasında bulunan açık yarada kurtçukların türediği ortaya çıktı. Bahse konu görüntülerle ilgili soruşturma başlatılması ve olayın derinlemesine araştırılması istendi.