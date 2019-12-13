İstanbullulara Kötü Haber Geldi: %15 Zam Yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantılarının ikincisi Saraçhane'de yer alan yerleşkede gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya meclis ikinci başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılamaması sebebiyle vekaleten başkanlık yaptı.

%15'e Ulaşan Zam

Meclis toplantısında İBB hizmetlerinin 2020 yılına yönelik tarifeleri netleştirildi. 2020 yılına yönelik tarifeler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklaması yapılan TÜFE verileri kapsamında hazırlandı. Yeni tarifelere %15'e varan oranlarda zam yapıldı. Büyük İstanbul Otogarı'nda, taksicilerin ödemesi gereken aylık abonman ücretine ise 100 TL zam yapıldı. Normalde 500 TL olarak ödenen abonman ücreti, 600 TL oldu.

İspark, Hal ve Darülacezeye Zam

1. Bölge olarak kapsam alanına alınan ilçelerde kapalı otopark ücretleri saatlik olarak düzenlendi. Normal şartlarda 0 -1 saat içerisinde 11 Lira olan 1.bölge kapalı otoparklarının 0 - 1 saatlik ücreti 12.5 TL'ye çıkarıldı. 2. bölge olarak kapsam alanına alınan ilçelerde ise kapalı otopark ücretleri 0 -1 saat için 8 TL iken, 9 TL oldu.

1. Bölgede açık otoparkların saat ücrtleri 8 TL'den 9 TL'ye yükseltilirken, 2. bölgede 11 TL'den 13 TL'ye çıkarıldı.

Konu sadece kapalı otopark ve açık otoparklarla sınırlı kalmadı. Yine yol kenarı parklarında da 1. bölgede normal şartlar altında 12 TL olan saatlik ücret 14 TL'ye yükseltildi. 2. Bölgede bu tutar 8 TL iken, 2020'den itibaren 9 TL olacak.

Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lara yönelik 14 TL olan saatlik ücret 16 TL'ye yükseltildi. Kamyon ve otobüsler için 10 TL olan saatlik ücret 11.5 TL olurken, güncel olarak 8 TL olan otomobil giriş ücretleri ise 9 TL oldu.

Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 TL iken, 1.020 TL'ye yükseltilmesine karar verildi. Bahsi geçen zamlar 2020 yılında 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.