Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 02:16 TSİ- Gündem G: Bugün 02:24 TSİ

İstanbullulara Kötü Haber Geldi: %15 Zam Yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısından çıkan karar İstanbulluları üzecek. İBB hizmetlerinin 2020 yılı tarifelerinde %15'e varan zamların yapılmasına karar verildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantılarının ikincisi Saraçhane'de yer alan yerleşkede gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya meclis ikinci başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılamaması sebebiyle vekaleten başkanlık yaptı.

%15'e Ulaşan Zam

Meclis toplantısında İBB hizmetlerinin 2020 yılına yönelik tarifeleri netleştirildi. 2020 yılına yönelik tarifeler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklaması yapılan TÜFE verileri kapsamında hazırlandı. Yeni tarifelere %15'e varan oranlarda zam yapıldı. Büyük İstanbul Otogarı'nda, taksicilerin ödemesi gereken aylık abonman ücretine ise 100 TL zam yapıldı. Normalde 500 TL olarak ödenen abonman ücreti, 600 TL oldu.

İspark, Hal ve Darülacezeye Zam

1. Bölge olarak kapsam alanına alınan ilçelerde kapalı otopark ücretleri saatlik olarak düzenlendi. Normal şartlarda 0 -1 saat içerisinde 11 Lira olan 1.bölge kapalı otoparklarının 0 - 1 saatlik ücreti 12.5 TL'ye çıkarıldı. 2. bölge olarak kapsam alanına alınan ilçelerde ise kapalı otopark ücretleri 0 -1 saat için 8 TL iken, 9 TL oldu.

1. Bölgede açık otoparkların saat ücrtleri 8 TL'den 9 TL'ye yükseltilirken, 2. bölgede 11 TL'den 13 TL'ye çıkarıldı.

Konu sadece kapalı otopark ve açık otoparklarla sınırlı kalmadı. Yine yol kenarı parklarında da 1. bölgede normal şartlar altında 12 TL olan saatlik ücret 14 TL'ye yükseltildi. 2. Bölgede bu tutar 8 TL iken, 2020'den itibaren 9 TL olacak.

Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lara yönelik 14 TL olan saatlik ücret 16 TL'ye yükseltildi. Kamyon ve otobüsler için 10 TL olan saatlik ücret 11.5 TL olurken, güncel olarak 8 TL olan otomobil giriş ücretleri ise 9 TL oldu.

Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 TL iken, 1.020 TL'ye yükseltilmesine karar verildi. Bahsi geçen zamlar 2020 yılında 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bugün 02:16 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İstanbullulara Kötü Haber Geldi: %15 Zam Yapılacak! mask
İstanbullulara Kötü Haber Geldi: %15 Zam Yapılacak!
Yaşlılara İşkence Yaptılar: O Bakımevinde Şok Eden Görüntüler... mask
Yaşlılara İşkence Yaptılar: O Bakımevinde Şok Eden Görüntüler...
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam! mask
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam!
19 Yaşındaki Genç Kız, 4.Kattan Yere Çakıldı! mask
19 Yaşındaki Genç Kız, 4.Kattan Yere Çakıldı!
Öğrenciler Ölümden Döndü: 103 Öğrenci Hastanede mask
Öğrenciler Ölümden Döndü: 103 Öğrenci Hastanede
Fabrikada Temizlik Yapan Adam Ölümden Son Saniye Kurtuldu! mask
Fabrikada Temizlik Yapan Adam Ölümden Son Saniye Kurtuldu!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı mask
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı mask
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık mask
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü mask
Antidepresanların Cinsel Yan Etkilerini Azaltmanın Formülü
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek mask
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek

GALERİ

Faslı düşünür Ureyd: "Türkiye, İslam'ın ilerlemeye engel olmadığının kanıtı" mask
Faslı düşünür Ureyd: "Türkiye, İslam'ın ilerlemeye engel olmadığının kanıtı"
Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali mask
Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - ANKARA mask
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - ANKARA
Sosyal Konut projesinde başvurular 15 Aralık’ta başlıyor mask
Sosyal Konut projesinde başvurular 15 Aralık’ta başlıyor
Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı mask
Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Günün Özeti: Siyaset, Ekonomi, Futbol Video Haberler mask
Günün Özeti: Siyaset, Ekonomi, Futbol Video Haberler
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL