Henüz 11 Yaşında! Okul Çıkışında Korkunç Şekilde Hayatını Kaybetti...

Söz konusu kaza, Kırcasalih Beldesi Dörtyol Kavşağı üzerinde yaşandı. C.Y.'nın sürücü koltuğunda oturduğu 22 LR 737 plakalı otomobil, okul çıkışı eve gitme amacıyla trafik ışıklarında beklemekte olan Kırcasalih Atatürk İlkokulu'nda 4.sınıfta eğitim gören henüz 11 yaşında Ecem Akgün ile babaannesi Emine Akgün'e çarptı.

Kazanın ardından yapılan ihbarla birlikte bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Ecem isimli çocuğun ve babaannesinin durumu ağır olsa da, yaşam faaliyetlerinin devam ettiği tespit edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıp ambulansa alırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

11 yaşındaki Ecem Akgün sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirildiği esnada hayatını kaybederken, ağır yaralı olan babaanesi Emine Akgün ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Ölüm Işıkları

Çevrede bulunan vatandaşlar, söz konusu trafik ışıklarının olduğu alana "ölüm ışıkları" adını verdiklerini anlattı. Sürekli olarak bu bölgede trafik kazası meydana geldiğini ve 3-4 ayda bir ölüm haberleri aldıklarını aktaran vatandaşlar, üst geçiş yapılması için kaç can daha gitmesi gerektiğini sordular.

Henüz 11 yaşında olan ve geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybeden Ecem isimli küçük kız yürekleri dağlarken, babaannesinin de kaldırıldığı hastanede vefat etmesi duygu dolu anlar yaşattı.

Sinir Krizi Geçirdiler

11 yaşındaki kızın anne ve babası, kızlarının ölüm haberini almasıyla birlikte sinir krizi geçirdiler. Genç anne ve baba, sağlık ekiplerince yapılan iğne sonucunda oldukça zor bir şekilde sakinleştirilebildi. Küçük çocuğun babası, aynı kazada hem annesi hem kızını kaybederek oldukça büyük acı yaşarken, hastanede koridorunda duvara yaslanarak kafasını yere eğdiği anlar görenleri gözyaşlarına boğdu.

Söz konusu ışıklarda sürekli bu tarz ölüm haberi aldıklarını ifade eden vatandaşlar ise, yetkililerden bu alana bir üst geçit yapmalarını istedi.