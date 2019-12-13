Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu

Osmanlıspor Altyapı Sorumlusu Nuri Yakupoğlu, kısa adı TÜZYEKSAV olan Türkiye Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı’nın davetlisi olarak söyleşiye katıldı. Osmanlıspor Altyapı Genel Koordinatörü Oktay Cerit, okul öğretmenleri ve öğrencilerin katıldığı söyleşinin ilk bölümü, soru-cevap şeklinde geçti. Söyleşinin son bölümünde spor yöneticiliği alanında yüksek lisans yapan TFF eski yöneticisi Ahmet Gökçek ile Nuri Yakupoğlu’nun birlikte geliştirdikleri OJT (On-The-Job-Training) bir diğer ifadeyle “İş Üzerinde Eğitim” adını verdikleri sistemi anlattı. Yakupoğlu, OJT yani ‘’İş Üzerinde Eğitim’’ adı verilen sistemin çıkış noktasının Osmanlıspor olduğunu, yurt içinden ve yurtdışından birçok kulübün bu sistemi kendi altyapılarına uygulamak için bilgi istediklerini söyledi. 2008 yılında bu yana bu sistemi uyguladıklarını; eğitim ve öğretimi ayırdıklarını söyleyen Yakupoğlu, ‘’İş Üzerinde Eğitim Sistemi’nin altyapıdaki çocukların eğitim süresini kısalttığının ve eğitimi kalıcı hale getirdiğinin altını çizdi.



Antrenmanlardan ve maçlardan çekilmiş videolarla konuşmasını destekleyen Yakupoğlu, öğrencilerin soruları karşısında kimi zaman zorlanırken kendisinin sorduğu sorulara aldığı cevaplar karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi. Söyleşi, Yakupoğlu’nun UNICEF için hazırladığı “ırkçılığa, sigaraya, alkol ve uyuşturucuya hayır” sosyal mesajlarının verildiği video gösterisiyle son buldu.