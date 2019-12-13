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Erdoğan'a meşhur bal ve kavundan ikram edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şûrası” programında Kahramankazan Belediyesi’nin standını ziyaret etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilçenin meşhur bal ve kavunundan ikram ederek, ilçe hakkında bilgi verdi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramankazan standında

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından “Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şûrası’’ programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. 18 ülkeden konukların da davetli olduğu program kapsamında Türkiye’deki il ve ilçe belediyeleri de stantlar açtı. Kahramanakazan Belediyesi de ilçeye özgü ürünlerin yer aldığı standıyla programda yer aldı. Kahramankazan Belediyesi’nin standında ilçenin meşhur eti, kavunu ve balı misafirlere tanıtıldı. Ayrıca Kahramankazanlı olan Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden Satı Kadın’a ilişkin broşür ve kitapçıklar da stantda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde stantları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Kahramankazan Belediyesi’nin standını da ziyaret etti. Erdoğan’ı burada Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz karşıladı. Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilçenin meşhur balı ve kavunundan ikram etti. Oğuz ayrıca, Kahramankazan’ın gururu Satı Kadın hakkında da Erdoğan’a bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan Belediyesi standını inceleyerek, burada katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çok memnun olduk

Başkan Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerinin standını ziyaret etmesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti bizleri çok memnun etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza ilçemizin meşhur kavun ve balından ikram etme fırsatı bulduk. Kendilerine ilçemiz hakkında kısa bir tanıtım yaptık. Ziyaretleri için tüm ilçe halkı adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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Bugün 10:07 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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