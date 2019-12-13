Hz. Mevlana Vuslatının 746. Yıl Dönümünde Mamak’ta anıldı

Musiki Muallim Mektebi’nde, Mevlana’nın yedi öğüdünün müzikli anlatımının yapıldığı “Ben Geldim Mevlana” konserine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Yüksek Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kızılca, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı. Piyano, ney ve şan sanatçısını bir araya getiren konser davetlilerden büyük beğeni topladı. Piyano da Ongun Kula, ney de Furkan Topçu, şan da Aslı Kıyıcı ve Anlatıcı Alper Ulusoy’un sunumu ayakta alkışlandı.

Zamanın çok ötesine ulaştı

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin, öğretileri ile zamanının çok ötesindeki insanlara ulaştığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hz. Mevlana bulunduğu topraklara sevgiyi, barışı, muhabbeti ve kardeşliği aşılamıştır. Sevginin her zorluğu aşabileceğini, birliğin her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceğini bugün dahi öğretilerinde görebiliyoruz. Vuslatının 746. yılında gönül insanı, sevgi medeniyetimizin mimarlarından Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini rahmetle yad ediyorum” dedi.

Gönül köprüleri kurduk

Adaylık sürecinde ilk gün vaat ettiklerini bugün bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizim siyasetimiz sen, ben siyaseti değildir. Vatandaşımıza en güzel hizmeti nasıl sunarız, Mamak’ımızı nasıl daha da güzelleştiririz, onun siyasetidir. Göreve geldiğimiz süre zarfında tebessümü hakim kılacağız, kapımız sizlere sonuna kadar açık demiştik. İlk önce belediye ile halkımız arasındaki gönül köprülerimizi imar edeceğimizi söylemiştik. Hamdolsun o köprüleri imar ettik. Güzel Mamak’ımızdaki güzellikleri hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz” diye konuştu.