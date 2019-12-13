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Bay Z.'nin Gala Gösterimi Yapıldı

Bülent Usta'nın yazdığı, Ali Atilla ŞEndil'in yönettiği 'Bay Z.' oyunun gala gösterimi gerçekleştirildi.

Tuğçe Cantürk
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Ali Atilla Şendil’in yönettiği Bay Z. oyununun gala gösterimi dün akşam Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede gerçekleştirildi.

Bay Z. oyunu, denetimden sorumlu dört üst düzey yöneticinin kendilerini bir odada hapsedilmiş bulmalarıyla başlar. Şirketten para çalınmıştır ve bu hırsızlık gözlerinden kaçmıştır. Yöneticiler hatayı düzeltmeli, aralarındaki suçluyu bulmalıdır. Gerilim dozu yüksek oyunda karakterlere Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar hayat veriyor.

Yazan: Bülent Usta

Yöneten: Ali Atilla Şendil

Dekor & Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen

Işık Tasarımı: Önder Ay
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Bugün 10:45 TSİ - Kültür - Sanat

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