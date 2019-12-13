Bay Z.'nin Gala Gösterimi Yapıldı

Ali Atilla Şendil’in yönettiği Bay Z. oyununun gala gösterimi dün akşam Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede gerçekleştirildi.
Bay Z. oyunu, denetimden sorumlu dört üst düzey yöneticinin kendilerini bir odada hapsedilmiş bulmalarıyla başlar. Şirketten para çalınmıştır ve bu hırsızlık gözlerinden kaçmıştır. Yöneticiler hatayı düzeltmeli, aralarındaki suçluyu bulmalıdır. Gerilim dozu yüksek oyunda karakterlere Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar hayat veriyor.
Yazan: Bülent Usta
Yöneten: Ali Atilla Şendil
Dekor & Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Işık Tasarımı: Önder Ay
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz