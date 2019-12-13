Engelsiz bir Keçiören için durmadan çalışacağız

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelsiz bir Keçiören, engelsiz bir Ankara ve engelsiz bir Türkiye için gerek fiziki anlamda ortaya koyacağımız hizmetlerle gerekse sosyal belediyecilik anlayışımızla durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

EVLERİNDEN TEK TEK ALINDILAR

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Danışma Merkezi, akülü ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak için düzenlediği etkinlikler kapsamında bu kez de Anıtkabir gezisiyle yüzleri güldürdü. Asansörlü araç ile evlerinden tek tek alınan engelli vatandaşlar keyifli Anıtkabir gezisinin ardından tekrar evlerine bırakıldılar.

“REFAKATÇİ DESTEĞİYLE İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK”

Başkan Altınok, engellilere yönelik sosyal ve kültürel aktivitelerin artırılması ve sosyal hayata daha rahat katılım sağlamaları için özel bir talimat verdiğini belirterek, engelli vatandaşlara refakatçi sisteminin de kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

Engellilere yönelik yeni projelerin de geliştirileceğini belirten Başkan Altınok şu ifadelere yer verdi:

“Kentimizdeki engelli vatandaşımız parka, pazara, çarşıya veya gezmeye rahat gidip gelebilsin istiyoruz. Bu anlamda engelli vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılaması ve sosyal haklarına kolayca ulaşabilmesi için belediyemizi arayarak araç ve refakatçi talep edecek, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra da tekrar evlerine bırakılacak. En kısa zamanda bunu hayata geçireceğiz. Bir projemiz de engelli vatandaşımızı 15 gün konaklatacağımız, bu vesileyle de engelli ailesine tatil yapma imkânı sağlayacak olan, seçim vaatlerimizde de belirttiğimiz konaklama merkezlerimizi hayata geçireceğiz.”​