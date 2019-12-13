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Altındağ'da Şeb-i Arus Gecesi

Mevlana Celaleddin Rumi'nin kavuşma gecesi "Şeb-i Arus" Altındağ'da idrak edildi. Semazenlerin sema döndüğü, ilahilerin okunduğu gecede, gönüller bir oldu, Altındağlılar birlik oldu.

Tuğçe Cantürk
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Vuslatın 746’ncı yıldönümünde Altındağ’da “Şeb-i Arus” etkinliği gerçekleştirildi. Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Altındağlılar büyük ilgi gösterdi. 1500 kişilik salonu hınca hınç dolduran Altındağlı vatandaşlar, Hz. Mevlana’yı rahmetle yad etti. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı. 

SEVGİ, BİRLİK VE BERABERLİK GECESİ 

Vuslatının 746. sene-i devriyesinde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yâd eden Başkan Asım Balcı, Mevlana’nın öğretisinin sevgi, birlik ve beraberlik üzerine kurulu olduğuna dikkati çekti. Başkan Balcı “Aşkla yapılmayan hiçbir işin bereketi bulunmaz. Aşksız hiçbir iş uzun ömürlü olmaz.   Bizlerde göreve geldiğimiz günden bugüne Altındağ ve Altındağlı hemşehrilerimiz için aşkla çalışıyoruz.   Her gün sizlerin arasında dertlerinizle dertleniyor, sizlerle gülüyor, sizlerle hemhal oluyoruz. Bizim sevdamız, bizim aşkımız, bizim kavgamız bu milletin, bu toprakların selametini garanti altına almak, ecdadımızın emanetini sağ salim gelecek nesillere teslim etmektir.” dedi. 

“YETER Kİ BİRLİK OLALIM.”

“Biz yeter ki bir olalım, birlik olalım… Milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir konu yoktur.” diyen Başkan Balcı “İstediğiniz kadar park yapın, tesis yapın, yollar açın… Bir gönlü kırdınsa, bir kalbi incittinse her şey boşa… Biz bu makamların emanetçileriyiz. Tek derdimiz gönüller yapmak, gök kubbede hoş bir seda bırakmak.” ifadelerini kullandı.
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Bugün 11:53 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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