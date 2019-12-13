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Baharevleri Çankayalıları ağırlıyor

Çankaya Belediyesinin yaşlı nüfusa yönelik sosyal imkanlar sunduğu Baharevleri, 11 ayda 62 bin 607 vatandaşı ağırladı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Başkan Alper Taşdelen ilk döneminde baharevi sayısını 7’ye çıkaran Çankaya Belediyesi, Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent, 100. Yıl ve Esat Baharevlerinde, sağlık, kişisel gelişim ve güncel konularda düzenlenen seminerlerin yanı sıra konser ve film gösterimleri de gerçekleşiyor.

Baharevlerinin yaş almış nüfusa önemli bir sosyal ortam sunduğunu kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 5 baharevi daha açacaklarını söyledi.  

Çankaya Belediyesinin Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent,100. Yıl ve Esat semtlerinde hizmet verdiği Baharevleri, yaşlı nüfusu akranlarıyla bir araya getiriyor. Birbirleriyle sohbet edip hoşça vakit geçirebilme imkanı bulan vatandaşlar, baharevlerinin kendileri için ikinci bahar anlamını taşıdığını belirtiyor. Kültür, sanat ve farkındalık amaçlı çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Baharevlerinde, uzman kişiler tarafından kişisel gelişim ve sağlık konularına yönelik eğitim ve seminerler ile güncel olaylara ilişkin farkındalık toplantıları yapılıyor. Bu yıl 62 bin 607 vatandaşı konuk eden Baharevlerinde 374 etkinlik düzenlendi.

5 YENİ BAHAREVİ DAHA OLACAK

Yaş almış vatandaşların akranlarıyla hoşça vakit geçirmelerine olanak sağlayan baharevlerinin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “7 semtte hizmet verdiğimiz baharevlerimizin sayısını arttıracağız. Bahçelievler, Seyranbağları, Karapınar, Ata ve Kırkkonaklar’da açacağımız baharevlerimizde, daha fazla insanımızı kültür, sanat ve farkındalık amaçlı etkinliklerin yanı sıra kişisel gelişim ve sağlık konularına ilişkin eğitim ve seminerlerle buluşturacağız. Tüm çabamız yaş almış vatandaşlarımıza kaliteli bir yaşam sunmak” diye konuştu.

Çankaya Belediyesi Baharevleri, birinci basamak hemşirelik hizmetleri, fiziksel egzersiz ve dans dersleri, satranç, tavla gibi aktivitelerden yararlanma imkanı da sunuyor. Alzheimer, demans, geriatri, hipertansiyon, diyabet gibi sağlık konularında seminerlere de ev sahipliği yapan Baharevlerinde her yıl Dünya Sağlık Günü dolayısıyla ölçümler ve taramalar da yapılıyor. 

Çankaya Belediyesi bünyesinde Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent,100. Yıl ve Esat Baharevi olarak hizmet veren sosyal mekanlar en çok; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Kasım ve Aralık aylarında yoğun ilgi görüyor.
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Bugün 12:19 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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