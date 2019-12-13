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ANKESOB Başkan Vekili Ar, Polatlı'da Mutabakat Komitesi Toplantısı'na katıldı

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Polatlı 2019 Yılı 1. Mutabakat Komitesi Toplantısı'na katıldı. Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i makamında  ziyaret eden Ar, ANKESOB'a bağlı odaların  başkanları ile de görüşmeler yaptı.

Tuğçe Cantürk
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Polatlı'da, ANKESOB'a bağlı odalar arasında veya bu odalar ile Polatlı Ticaret Odası bünyesindeki üyeler arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkan anlaşmazlıkları karara bağlamak üzere 2019 Yılı 1. Mutabakat Komitesi Toplandı. Toplantı, Polatlı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Polatlı Kaymakamı'na vekaleten Polatlı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Cem Bilge'nin başkanlık yaptığı toplantıya, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın yanı sıra Polatlı Ticaret Odası temsilcileri ile Polatlı'da üye kayıt bakımından anlaşmazlığa konu olan esnaf ve sanatkarların bağlı olduğu ilgili odaların başkan ve yöneticileri katıldı.

Konuşmaların ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından anlaşmazlığa konu olan üyelerin eksik bilgi ve belgelerinin tamamlanması için toplantı, ileri bir tarihe ertelendi.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, 2019 Yılı 1. Mutabakat Komitesi Toplantısı'nın ardından Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i makamında oda başkanları ile birlikte ziyaret ederek, Polatlı'da faaliyet gösteren odaların  sorun ve talepleri ile Polatlı'ya değer katan esnaf ve sanatkarların durumu üzerine istişarede bulundu. Ar konuşmasında; "Polatlı'da meslek odalarımızın, üye esnaf ve sanatkarlarımızın, menfaatlerini gözeterek oda başkanlarımızla koordineli bir şekilde yaptığınız çalışmalarınızı memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim. Üyelerimizin ve Polatlı ilçemizin menfaati doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda her daim yanımızda oldunuz. Polatlı'da odalarımıza, üye esnaf ve sanatkarlarımıza her daim desteğinizden ve ayrıca  ziyaretimiz sırasında bize göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve özellikle hoşsohbetinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Polatlı ziyaretinde,  ANKESOB'a bağlı odaları da ziyaret ederek, oda başkanları görüşmeler yaptı. Ar, "Polatlı'da üye esnaf ve sanatkarlarımızın mesleki yönden ihtiyaçlarını karşılamak ve işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarına ve gelişmelerine katkı sağlamak adına çok önemli bir sorumluluğunuz var. Görüşleriniz bizim için çok değerli. ANKESOB olarak beklentilerinize, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümler sunma gayreti içerisindeyiz. Polatlı'da esnaf ve sanatkarlarımızı temsil etme anlamında  başarılı hizmetlerinizin devamını diliyorum. Ziyaret edemediğimiz odalarımızın da taleplerini yerinde dinlemek, sıkıntıların tespit edip çözmek için en kısa sürede yine  aranızda olacağız. ANKESOB olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Ar, Polatlı Sicil Bürosu'nu da ziyaret ederek, yürütülen hizmet hakkında bilgi aldı. 

Bugün 12:36 TSİ Ankara/ Polatli- Gündem

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