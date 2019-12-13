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Yenimahalle Spor Akademisi büyümeye devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü altında faaliyet gösteren Spor Akademisi, günden güne bünyesine kattığı sporcularla büyümeye devam ediyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Yenimahalle’nin 566 lisanslı sporcusu oldu

Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, taekwondo, bilardo, kickbox, jimnastik, yüzme, bale, capoeira, bocce, dart, buz pateni, badminton ve masa tenisi dallarında, 4-13 yaş aralığındaki çocuklara eğitim veren ve eğitim sonunda üyelere lisanslı sporcu olma imkanı sağlayan akademi, aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Okul puanına katkı sağlıyor

Çocuklarını akademiye yazdırmak için kayıt merkezlerine akın eden anne ve babalar, lisansın okul puanına da katkısı olduğunu belirtti.

Veli Ayşe Alkan, “Çocuğum akademide eğitim görerek futbolda lisans aldı. Çocuğumuzun burada hem spor yapması ki spor yapmak sağlık açısından da çok önemli, hem de lisans alması okul seçerken ona eklenen puan açısından önem arz ediyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bu imkânı çocuklarımıza sağladığı için teşekkür ederiz” dedi.

“Spora yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

Yenimahalle'de göreve geldiğimiz günden beri sporun birleştirici gücüne inanıyor; spora ve sporcuya destek oluyoruz. Bu yüzden de spor akademimizle çocuklarımızı spor teşvik etmek için çalışıyoruz. Bugün Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, lisanslı sporcu sayısını 566’ya çıkardı. Şuanda eğitim gören spor akademisi öğrenci sayısı ise 743’dür. Spora yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bizler sporun ve sporcunun dostu olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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Bugün 12:40 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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