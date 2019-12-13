Çocuklar Bitten Değil Dışlanmaktan Korkuyor

Ebeveynler bitten kurtulmanın yollarını ararken, çocuklar ise arkadaşlarının alay etmesinden ve dışlanmaktan endişe ettiği için büyük stres yaşıyor.Bit sorununa etkili bir çözüm sunan Paranit, ürünlerinin tanıtımı için düzenlediği toplantıda bit ile mücadele ve ailelerin nasıl davranması gerektiğine dair önemli bilgiler verdi.

Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarda sıkça görülen saç biti, ebeveynlerin korkulu rüyası olabiliyor. İnanıldığının aksine hijyenik ve ekonomik şartlarla ilgisi bulunmayan bit, her çocuğa bulaşabiliyor. Tedavisinde doğru yöntemler kullanılmadığı takdirde bit, çocukta travma dahi yaratabiliyor. Çocuklar birbiriyle yakın temasta olduğu için çabuk yayılabilen bitle mücadele etmek ise ayrı bir sorun oluşturuyor. Saç biti tedavisinde Avrupa ve Türkiye’nin 1 numaralı markası Paranit, bu soruna etkin ve kolay bir çözüm sunan ürünlerinin tanıtımını 12 Aralık’ta The House Cafe Garden’da Paranit Kıdemli Marka Müdürü Feyza Ehlidil ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantıyla yaptı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Uzman Doktor Orkan Karaca Paranit’in tek kullanımda kesin çözüm sunan bit tedavi ürünleri ve bit bulaşmasını önleyen koruyucu ürünleriyle ilgili bilgi verirken, Çocuk Gelişimi ve Pedagojisi Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ise ailelerin bit konusundaki yaklaşımı ve nasıl davranmaları gerektiğine dair önemli bilgiler aktardı.

15 dakikada bitlerden kurtulmak mümkün!

Yapılan araştırmaya göre Paranit kullanmayan annelerin bitlerden ortalamada 9 günde kurtulduğunu söyleyen Paranit Marka Müdürü Feyza Ehlidil, Paranit ürünlerinin tek uygulama ile sadece bitleri değil sirkeleri de yüzde 100 yok ettiğine dikkat çekti. “Bit dediğimiz zaman komik anılarımızla birlikte bir çoğumuz travmatik anılarını da hatırlayacaktır. Bitten kurtulma süreci uzadıkça annelerin gerginliği artar, bu da çocuklarda kendini suçlama, korkma gibi travmatik duygular yaratırdı. Paranit ile bu süreci kısaltarak hem anneleri rahatlatmak hem de çocukların yaşadığı bu stresli, sıkıntılı sürecin etkisini azaltmak amacındayız… Bit ve sirke sorununa ‘Paranit’le tek yıkamada bitti gitti’ diyoruz.”

Hem bit hem sirkede güvenilir çözümler tercih edilmeli

Bit dünyada var olmaya devam edecek, önemli olan doğru yöntemlerle kurtulmak ve korunmak. Bitin insan sağlığı üzerinde etkilerine ilişkin bilgiler veren Uzman Doktor Orkan Karaca ise bit sorununu hızlı ve güvenilir yöntemlerle yapılması gerektiğini belirtti. “Paranit’in yenilenmiş formülü, sadece 15 dakikada tek yıkamayla %100 kesin çözüm sunuyor. İçeriğindeki Osmolone® ve hipertonik kompleks sayesinde bitleri boğuyor ve kurutuyor.” dedi. Böylece Paranit’in sadece bitler üzerinde değil sirkelerde bile yüzde 100 etki gösterdiğini ifade eden Orkan Karaca ayrıca gaz yağı, böcek ilacı gibi eski tedavi yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Cilt ve solunum rahatsızlıklarına yol açabilecek bu yöntemlere karşı bitlerin direnç de geliştirebileceğini vurgulayan Orkan Karaca güvenli ve klinik testleri olan ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

“Bit problemine bir bütün olarak yaklaşılmalı ve bitten kurtulduktan sonra salgın boyunca tekrar bulaşmanın engellenmesi için mutlaka bir kovucu ürün kullanılması gerekir” diyen Dr. Orkan Karaca Paranit Bit Bulaşmasına Karşı Kovucu Sprey’in 12 saat boyunca etkili olduğunun altını çizdi. Geleneksel yöntemlerin etki süresinin bilinmediğini ve bir klinik çalışması olmadığından bulaşmayı kesin olarak önleyemeyeceğini belirtti.

Bit sorunu çocuğa doğru şekilde anlatılmalı

Çocuk Gelişimi ve Pedagojisi Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ise çocukların birbirini “bitli” diye etiketlemesi ya da bitlendiği için içine kapanması gibi bir durumla karşılaşmamak için çocuklara doğru açıklamanın yapılmasının önemine dikkat çekti. Yetişkinlerin bile bitlenme olayına travmatik baktığını, bu nedenle çocuğa kafasında gezinen küçük böceklerin olduğunu söylemek için doğru cümleleri seçmek ve sorularına anlaşılabilir yanıtlar vermek gerektiğinin altını çizen Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: “Bizi korkutan biti, sirkeyi nasıl ayıklayacağımız kısmıyken, çocukları korkutan bu böceklerin kafada dolaştığı, başını ısırıp kanını emerek beslendiği ve yumurtalarını bırakıp daha da çoğalacağını bilmesi… Ama okula giden bir çocuğun asıl korkulan şey, arkadaşlarının bitlendiğinin fark etmesi, onu dışlaması ve alay etmesi… Çocuklarınıza şunları söyleyebilirsiniz: Bit doğal bir durumdur, herkesin başına gelebilir ancak yeterli önlemlerle ve doğru ürünle kişi bitin bulaşmasından kendini koruyabilir. Bit bizi hasta eden mikroplar gibi bulaşır ama mikroplar gözle görülmezken, biti görebiliriz, kaşıntısını hissedebiliriz böylece önlemini erkenden alabiliriz! Kaşıntı hissettiğimiz an önlemini almalı, bitleri vücudumuzdan uzaklaştırmalıyız! Bu noktada ebeveynlerin de bu süreci ne kadar hızlı çözerlerse çocuğun psikolojisinin etkilenmemesi için o kadar iyi olduğunu unutmaması gerekir. Okula giderken bitten koruyucu spreyimizi de sıktık mı, 12 saat boyunca etraftaki bitler ve sirkeler bize bulaşmayacaktır. O yüzden bu durumda mutlaka koruyucu spreyimizi bir süre bit salgını bitene kadar kullanmaya devam etmeliyiz.”

Sadece bitte değil sirkede de etkili

Paranit ürün yelpazesinde bulunan ve böcek ilacı içermeyen şampuan, sprey bit ve sirke sorununu kısa sürede çözerken, baş biti kovucu sprey bit bulaşma sorununu önlüyor. Bitler ve sirkeler üzerinde %100 etkili olan Paranit Tedavi Şampuanı, içeriğindeki mineral yağlar ile bitleri ve sirkeleri boğuyor, kurutuyor ve böylece bitlerin direnç geliştirmesine izin vermeden bit ve sirke sorununa kesin çözüm sağlıyor. Kuru saça uygulanan Paranit Şampuan, masaj yaparak saça yedirildikten sonra sadece 15 dakika bekleyip kendi metal tarağı ile tarandıktan sonra durulanıyor. Paranit Sprey de kuru saça uygulanıp 15 dakika bekletiliyor. Ardından yine kendi özel metal tarağı ile taranıyor ve herhangi bir şampuanla saçın yıkanması bitlerden tamamen kurtulmak için yeterli oluyor. Yağsız bir yapıya sahip Paranit Baş Biti Kovucu Sprey ise çocuğunuzu ve diğer aile bireylerinizi bit bulaşmasına karşı aktif bir şekilde koruyor. Üstelik günde tek uygulama ile 12 saate kadar bit bulaşmasını engellediği klinik olarak kanıtlanmıştır.