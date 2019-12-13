Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri

Evde oturmaktan daha fazla bütçe gerektirsede fiziksel ve zihinsel olarak ara vermek gerektiğini unutmayın. Tatilplanlarında önemli noktalardan biri olan masrafları kısmanın yollarını biletall.com son blog yazısında derledi.

Tatil Zamanlamasını İyi Ayarlayın

Herkesturistik bölgelere yazın gitmek ister. Havanın güzel olduğu, turistik yerlerinen canlı hallerini aldığı ve sosyal medyada en fazla paylaşımın yapıldığızamanlarda gitmeyi herkes ister. Ancak amacınız düşük bütçe ile tatile çıkmaksaturistik yerlerin en popüler olduğu zamanlarda değil, yoğun olmayan sezondagitmeyi tercih edin. Özellikle küçük sahil beldelerini tercih edersenizkalabalıkların gittiği, plajların boşaldığı bu zaman zarfında konaklama, yemekve hediyelik eşyalar için çok daha uygun fiyatlı anlaşmalar yapabilirsiniz.

İndirim Sitelerinden Yararlanın

Son yıllardasayıları artmış olan indirim siteleri, uçak bileti, konaklama, etkinlik, araba kiralama ya da yemek içinçok uygun fiyatlı alternatif önermektedir. Bu sitelerde dikkat etmeniz gerekenise satın aldığınız şeylerin kullanım tarihlerine dikkat etmeniz. Genellikleyoğun olmayan saat ya da günleri seçerek kullanım alanınızı sınırlayankuponları almadan önce dipnotlara dikkat etmek gerekir.

Otel Tutmak Yerine Ev Kiralayın

Airbnb vebenzeri siteler otellere kıyasla hem ev konforuna daha yakın hem de daha ucuzolacak konaklama seçenekleri sunar. Ayrıca tam donanımlı mutfağa sahipolacağınız için yiyecek masraflarınızın da azalacağını unutmayın.Rezervasyonunuzu yaparken ek masraflara dikkat edin, gecelik masraflartoplandığında temizlik ya da komisyon ücretleri ile toplam masrafbeklediğinizden yüksek çıkabilir.

Hafif Seyahat Edin

Ekstrayükler için ekstra fiyatlar ödendiğini hepimiz biliyoruz, ancak son yıllardaçıkan alternatifler ile uçağa sadece el çantası ile giderek daha uygun fiyatlıuçak biletleri alabiliyorsunuz.

Ücretsiz Günlerden Yararlanın

Birçokşehirde ayın ya da yılın belirli günlerinde müzelere ya da diğer önemlituristik mekanlarına ücretsiz giriş imkanı sunar. Örneğin Paris’teki Louvre,her ayın ilk Pazar günü ücretsiz giriş imkanı sunmaktadır. Girişi 15 eurocivarında olan bu müzeye ücretsiz giriş imkanı kaçmaz. Bu ve bunun gibi birçokimkan bulunmakta, bir şehre gitmeden önce araştırmakta fayda var!

Dışarıda Yiyeceğiniz Yemekleri Sınırlandırın

Yeni birülkeye gitmenin bir amacı da yeni yemekler tatmak biliyoruz, ancak her öğünüdışarıda yemek seyahatin en pahalı harcaması olabilir. Dışarıda yemehaklarınızı gerçekten hak eden mekanlara saklayarak ve onun dışındaki öğünlerievde hazırladıklarınız ile geçiştirerek uygun fiyatlı bir tatil yapabilirsiniz.

Ev Bakıcısı Olun

İnsanlarınevini kiralamaya çıkan bir alternatif ise ev bakıcısı olmak! Bu tarzuygulamaları kullanmak için yapmanız gereken tek şey güvenilir olduğunuzukanıtlamak. Anlaşmanıza bağlı olarak ev sahibinin evcil hayvanını beslemek yada çiçeklerini sulamanız gerekebilir ama ücretsiz konaklama imkanına sahipolduğunuzu unutmayın!