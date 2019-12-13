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Beypazarı’nda okul kantinlerine sıkı denetim

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki okul kantinlerinde denetimler yapıldı.

Tuğçe Cantürk
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Gerçekleştirilen  denetimlerde bütün ilkokul, ortaokul ve liselerde hijyen denetimleri yapıldı. Gıda ürünleri ve içeceklerin son tüketim tarihini kontrol eden zabıta ekipleri kantin işletmecilerinin ruhsat ve evraklarını kontrol ederek bilgilendirmede bulundu.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler ile işletmelerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmeleri için satılan gıda ürünlerinin raf ömürleri, açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazası, işletmeler ile çalışanların genel hijyen kurallarına uygunluğu, kantinlerde satışı yasak olan gazlı aromalı içecek ve yiyecekler konusunda işletmelerin kontrolünü yaptı.

Denetimlerde ayrıca ekipler tarafından, insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıda maddelerinin okul kantinlerinde satışına kesinlikle izin verilmemesi yönünde uyarılar yapıldı.
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Bugün 15:07 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediye

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