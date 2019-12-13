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Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve Başkentlilerin ulaşım ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yeni projelere imza atıyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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 Dumlupınar Bulvarı ( Eskişehir Yolu) üzerinde üç noktada yapımı devam eden alt geçitlerin açılışına sayılı günler kaldı.
Yol üzerine kurulan dev led ekranlar aracılığıyla kalan süre vatandaşlara bildirilirken, yılbaşından önce açılması planlanan Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi alt geçit çalışmalarının yüzde %85'i tamamlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Başkanlığı ekiplerinin 7/24 esasına dayalı çalıştığı üç alt geçidin tamamlanmasıyla hem trafik yoğunluğu azalacak hem de kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Bir yandan yol bakım, yama, asfalt serimi ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in birçok noktasında trafik yoğunluğunu azaltacak yeni yol açım, kavşak ve alt geçit projelerini hayata geçiriyor.

Kent trafiğine nefes aldıracak projelerinden biri olan Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) üzerinde yapımı son sürat devam eden Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi Kavşakları önündeki alt geçit çalışmasında sona yaklaşıldı.

DEV PROJENİN YÜZDE 85'İ TAMAMLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hava şartlarının elverdiği ölçüde 7/24 esasına dayalı olarak sürdürülen ve yılbaşından önce açılması planlanan üç alt geçit çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı.

Toplamda 46 bin 500 ton asfalt serim işleminin yapılacağı üç alt geçitte; aydınlatma, bordür, kaldırım, bariyer, peyzaj ve alt üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

 VATANDAŞLAR ŞEFFAF ŞEKİLDE KALAN SÜREYİ GÖRÜYOR

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile vatandaşları yapılan çalışmalar hakkında gerek sosyal medya üzerinden gerekse kent ekranları üzerinden bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, üç alt geçit çalışmasında da aynı titizliği gösteriyor.

Dumlupınar Bulvarı üzerine kurulan dev led ekranlar aracılığıyla vatandaşlara açılış tarihine ilişkin kalan süre bilgisi veriliyor.

6 ŞERİTLİ ALT GEÇİTLER

Dumlupınar Bulvarı üzerinde 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan alt geçitlerle birlikte ikişer şeritten oluşacak yan yolların açılmasıyla, trafik yoğunluğu büyük ölçüde rahatlayacak.

Ankara-Eskişehir yolu istikametinde kesintisiz trafik akışı sağlayacak çalışmalar tamamlandığında Konutkent Kavşağı alt geçit uzunluğu 700 metre, Başkent U dönüşü alt geçit uzunluğu 460 metre, Yaşamkent Kavşağı ise 700 metre uzunluğunda olacak.
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