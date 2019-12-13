Oyunculara Taşdemir’den kahvaltı jesti

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yoğun antrenman programının ardından bugün takım halinde teknik direktör İsmet Taşdemir’in davetlisi olarak kahvaltıda buluştu.

Mor-sarılı başkent ekibinin teknik heyeti, oyuncuları ve personeli kahvaltıda buluştu. Yoğun antrenman programından bir nebze uzaklaşmak adına Ümitköy Elizinn Patisserie & Restaurant’ta teknik direktör İsmet Taşdemir’in davetlisi olarak bir araya gelen mor-sarılılar, bir taraftan kahvaltı yaptı bir taraftan da koyu bir sohbete daldı. Oyuncular ve personelle birer birer ilgilenen ve sohbet eden teknik direktör Taşdemir, oyunculardan bu haftaki maç için galibiyet sözü aldı.