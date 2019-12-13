2019-İSG’ye girecek öğrenciler İçin Ankara Valiliği’nden Önemli Açıklama!
Ankara Valiliği, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacak olan 2019 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 2. Dönem) dolayısıyla ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını bildirdi.
Ankara Valiliğinin, “2019-İSG’nin Yapılacağı Gün, Nüfus Müdürlüğünün Açık Olacağına İlişkin Basın Duyurusu” başlıklı açıklaması şöyle:
14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacak 2019 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2019-İSG 2. Dönem) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında “Sınava Giriş Belgesi” ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü 14.12.2019 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz