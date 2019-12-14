Otobüste Uykuya Dalan Kadına Taciz: Linç Girişimi!

Büyükçekmece'de bir özel halk otobüsünde uyuya kalan kadını taciz ettiği iddia edilmekte olan şüpheli şahıs, polis ekiplerince yaka paça gözaltına alındı. Otobüsün kapıları, şüphelinin kaçmaması için kapatılırken, polis gelene kadar kapılar açılmadı. Şüpheli şahıs otobüs içerisinde dayak yerken, polis ekiplerinin gözaltına aldığı esnada da yumruklandı.

Kadın Çığlık Attı

Söz konusu olay Fatih Mahallesi'nde bulunan E-5 yan yolda meydana geldi. Silivri istikametinden Avcılar istikametine doğru ilerlemekte olan özel halk otobüsünde uyuya kalan bir kadın, yaptığı iddiaya göre yanında şahsın elle tacizine maruz kaldı.

Durumun farkına vatan kadın çığlık atıp şahsa tepki gösterince otobüsün içi bir anda hareketlendi. Otobüs şoförü tüm kapıları kapatarak 155 Polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ekipleri gelip şahsı gözaltına alana kadar otobüsün hiçbir kapısı açılmadı. Bu esnada otobüsün içinde dayak yiyen şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı esnada da, otobüste bulunan şahıslar yumruk ve tekmeyle şahsı dövdüler.

Şüpheli, polis ekiplerinin kontrolüyle birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili müşteki olan kadın, olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmak istemezken, uyuya kaldığı esnada elle tacizde bulunan şahıstan şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

"Bilseydim Linç Ederdim"

Olayın ardından açıklama yapan vatandaşlardan İsmail Korkmaz, otobüsün durduğunu gördüğünde ilk olarak hırsızlık vakası sandığını, ondan dolayı biraz beklediğini ve sonradan polisi çağırmaya gittiğini anlattı.

Olayın ne olduğunu sorduğunda, taciz yanıtı aldığını belirten Kokrmaz, bilseydi en başta içeri girip şahsı linç edeceğini aktardı. Böyle insanların yaşamaması gerektiğini, herkesin çoluğunun, çocuğunun, namusunun olduğunu belirtti.