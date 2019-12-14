24 Yaşında Emekliliğe Hak Kazandı! Genç Çalışanın Büyük Sırrı...

Şuanda 27 yaşında olan Mike Rosehart, bundan 3 yıl önce emekli oldu. Çok kısa süren çalışma hayatında muhteşem bir tasarruf altına imza atan Mike, henüz 19 yaşında bir gençken, ilk evini satın aldı.

Mike, şuanda eşi Alyse ve 2 çocuğuyla emeklilik hayatının keyfini sürüyor. Mike'ın erken yaşta emeklilik hayali, herkes tarafından başarılabilecek bir durum. İşte FIRE ismini verdiği emeklilik yönteminin sırları...

Az harcayıp çok kazanarak, aradaki farkı da sürekli olarak pozitif yönde açmaya çalışmak gerektiğini akatan Mike, planın aslında oldukça basit olduğunu; fakat asıl meselenin bunu gerçek hayata uygulayabilmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Çoğu insanın dışarıda yemek yemeye, arkadaşlarıyla bir yerlere gitmeye, sinemada film izlemeye karşı koyamadığını vurgulayan Mike, günümüz dünyasında para harcamak için alternatiflerin çok fazla olduğunu, tasarrufa alan açmanın oldukça zorlayıcı olabildiğini sözlerine ekledi.

FIRE Emeklilik Sistemi

Mike'ın aklına söz konusu erken emeklilik fikri, ilk olarak 2010 yılı içerisinde Ontario, Kanada'da işletme okuduğu esnada gelmiş. Aynı dönem içerisinde Danimarkalı astrofizikçi olan Jacob Lund Fisker'in kitabında yer verdiği "ortalama bir maaşla finansal bağımsızlığı sağlamak" fikri ise bu düşünceyi tamamıyla pekiştirmiş.

Bu tez kapsamında herkesin 5 yıl içerisinde emekli olabileceğini belirten Mike, henüz 17 yaşında olduğu sıralarda bu fikri uyguladığını, kendisini mutlu eden şeyin yapabilmek olduğunu fark ettiği an ise üniversite hayatı boyunca hiç ara vermeden çalışmış.

Fakir bir ailede babasız olarak büyüdüğünü açıklayan Mike, dolayısıyla ekonomik açıdan güvenip, sırtını yaslayacağı bir ailesinin olmadığını ekledi. Üniversiteye gidebilmek için burs bulduğunu açıklayan Mike, FIRE yöntemini hayatına dahil etmeye başladığında Tim Hortons'da asgari ücretin üzerinde çok az bir maaş aldığını anlattı. O yılın yaz ayında sınır hizmetlerinde çok daha iyi bir iş bulduğunu ve çok iyi bir birikim yapma şansı yakaladığını anlattı.

19 yaşına geldiğine yaklaşık olarak 80.000 $ birikim yapmayı başaran Mike, sevgilisiyle birlikte Londra Onratio'da bulabildikleri en ucuz evi 152.000 $ karşılığında satın almış ve geri kalan üceti ise "öğrenci kredisi" ile ödemişler. Ardından bu evin kullandıkları oda dışındaki tüm odalarını kiraya veren ikili, evin kredisini oda kiraları sayesinde karşılamış. Okuldan mezun olduklarında 0 borçlu olan ikili, 2014 yılıdna evlenmiş ve düğün için masraf etmeyip, balayı masraflarını da oldukça düşük miktarlarda tutmuşlar.

Mezuniyetin ardından Mike yıllık 42 bin dolar, Alyse ile yıllık 26.5 bin dolar maaşla işe girmiş. Aynı anda mülk yenileme işine de girmişler. Banka ile birlikte yaptıkları anlaşmayla birlikte evlerinin %80'lik bölümünü ipotek eden çift, evi baştan sona yenilemiş.

Alyse'nin maaşı ile geçinen çift, Mike'ın maaşını tamamen birikim ve yatırım için kullanmış. Bu sayede ikili, 10 ev daha satın almış ve bu sadece birkaç yılda olmuş. 2017 Şubat ayında Mike emekliye ayrılmış, 1 yıl sonra ise Alyse emekliye ayrılmış.

Sahip oldukları 11 mülkü de satarak nakite çeviren çift, yıllık kazançlarının tam 25 katını elde etmişler. Emekli olmak için 485.000 $'lık paranın yeteceği hesabını yapan Mike, sahip oldukları evler sayesinde 760.000 $ kazanmış. İşi bırakmaya gittiğinde ise patronunun kendisine "Krizi atlattığında gel işin seni bekliyor olacak" dediğini açıkladı.