İntihar Eden Öğretim Görvelisine Mobbing mi Uygulandı? Flaş İddia!

Barın Üniversitesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen acı olayda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan 35 yaşındaki öğretim görevlisi Güneş Günay Sezer'in görev yaptığı meslek okulunun 5.katından atlayarak yaşamına verme olayı, eğitim camiasını derinden sarsmıştı. İntihar olayına yönelik söz konusu öğretim görevlisinin mobbingle karşılaştığı ve 15 sayfalık not yazarak tüm yaşadıklarını kaleme aldığı iddia edildi.

Olayın ardından çeşitli iddiaların ve cevap bekleyen onlarca sorunun gündeme gelmesiyle birlikte konuya yönelik açıklamalarda bulunan Türk Eğitim - Sen Genel Başkanı Talip Geylan, oldukça başarılı, kariyeri ödüllerle dolu olan ve gelecek vaat eden bir akademisyenin neden intihar etme gereksinimi duyduğunun titiz bir şekilde araştırılması gerektiğini, özellikle mobbing iddiaları üzerinde durulmasını söyledi.

Bu konuda savcılık başta olmak üzere, Yüksek Öğretim Kurumu ve ilgili tüm kurumların büyük bir hassasiyetle olayı araştırması gerektiğini vurgulayan Geylan, varsa sorumlularla ilgili gerekli müeyyidelerin en ince ayrıntısına kadar uygulanmasını söyledi. Türk Eğitim Sen Genel Merkezi'nin konunun yakından takipçisi olduğunu da sözlerine ekleyen Geylan, Güneş Günay Sezer'e Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve eğitim camiasına sabır dilediğini sözlerine ekledi.

"15 Sayfalık Not" İddiası

Görevli olduğu binanın 5.katından kendisini atarak yaşamına son veren hamile akademisyen Güneş Günay Sezer'in 15 sayfaya yakın bir not bıraktığı ve bu notta tüm yaşadıklarıyla ilgili bilgi verdiği iddia edildi.

Olay Neydi?

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevli olan 35 yaşındaki Güneş Günay Sezer isimli 2 aylık hamile olan öğretim görevlisi, Çarşamba günü çalıştığı kurumun 5.katından kendini atmış ve yaşamına son vermişti. Eğitim camiasını yasa boğan Sözer'in kariyerinin başarı ve ödüllerle dolu olduğu öğrenilmişti. Öğretim görevlisinin neden intihar ettiğine dair herhangi bir detay bulunmazken, yeni evlendiği ve 2 aylık hamile olduğu bilgisine ulaşılmıştı.