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Palu Ailesi'nin Damadı Tuncer Ustael'den Yeni Skandal! "Ölüm Tehdidi"

Müge Anlı ile birlikte Türkiye'nin gündemine oturan ve detayları şok eden "Palu Ailesi" olayıyla ilgili olarak öne çıkan isim ailenin damadı Tuncar Ustael'di. Tuncer Ustael ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ustael'in, çocuklarınının koruma altına alınmasıyla birlikte 3 kadın memura ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edildi ve hakkında dava açıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Kamuoyunda "Palu Ailesi" olarak tanınan ve skandallarla gündemi sarsan ailenin kilit ismi ve damadı olan, bundan 11 yıl önce Meryem Tanhal ile onun kızı Melike Tanhal'ı öldürmekle suçlanan Tuncer Ustael isimli şahsa yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. Tuncer Ustael'in, çocuklarının koruma altına alınmasıyla birlikte 3 kadın memura "ölüm tehdidi" yaptığı ortaya atıldı ve hakkında dava açıldı. Ustael hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Çıkarıldığı ilk duruşmada suçlamaları reddetti.

İki Gün Süre Verdi

Hala yargılamaları devam etmekte olan sanıklardan Tuncer Ustael ile ilgili olarak yeni bir dava açıldı. İddiaya göre Ustael'in tutuklanmasından sonra 2 çocuğu da koruma altına alındı. Tuncer Ustael'de, cezaevinden Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü arayıp, iki gün içerisinde çocukları teslim edilmezse, K., S., ve G., isimli kadın memurları elindeki silahla vuracağını söyledi, ardı ardına tehditler savurup küfür etti.

Bunun sonrasında 3 kadın memur, Ustael'in gıyaplarında tehdit ortaya attığını, bu tehdit sözlerinin koruma altına alınan çocuklarının kurumda kalmalarını engellemek amacıyla ilgili olduğunu, görevlerini yaptırmamak amacıya direnme suçunu oluşturduğunu ifade ederek Tuncer Ustael hakkında şikayette bulundu.

Dava Açıldı

Başlatılan soruşturma çerçevesinde, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesine başvurulan Tuncer Ustael, çocuklarının düzenlenen raporlarla birlikte elinden alındıklaarını, kuruma olan tepkisini agresif tavırlarla yapmış olabileceğini, fakat herhangi bir tehdit içerikli söz söylemediğini iddia ederek hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Ustael hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan alt sınırı 6 ay, üst sınırı 3 yıl hapis cezası olan dava açıldı. Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bu suçtan dolayı ilk kez hakim karşısına çıkan Tuncer Ustael, çocuklarının kendine teslim edilmemesi durumunda 3 kadın görevliyi öldüreceğiyle ilgili sözlerinin sorulmasıyla birlikte; herhangi bir şekilde böyle bir ifadede bulunmadığını ve çocuklarının isteğinin dışında koruma altına alındığını açıkladı.

Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

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